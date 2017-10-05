بالفيديو.. الجبير يهدي رئيسة البرلمان الروسي دلة قهوة.. ويشرح لها طرق الضيافة

حمود العنزي(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حديثا عفويا جرى بين وزير الخارجية عادل الجبير، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، خلال لقاء بينهما على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا.

وأهدى الجبير، ماتفينكو، دلة قهوة وفناجين ومبخرة من نوع فاخر، وشرح لها طريقة الضيافة عند المجتمع السعودي، وطريقة تقديم القهوة والفرق بين تحريك فنجان القهوة ووضعه على الطاولة، وسط سعادة رئيسة البرلمان الروسي بالهدية التي قدمها لها الجبير.