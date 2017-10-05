بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للداعية القرشي في محراب مسجد بمكة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الداعیة الدكتور خالد القرشي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامیة بجامعة أم القرى، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، عقب إمامته المصلین في صلاة العصر بمحراب مسجده في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرا مراقبة بالمسجد، القرشي وهو ينتهي من الصلاة ويستعد لإلقاء درس ديني على المصلين، قبل أن تباغته سكرات الموت وسقط في المحراب ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، فيما سارع عدد من المصلين بالمسجد باتجاهه محاولين حمله وإسعافه.