بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للداعية القرشي في محراب مسجد بمكة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الداعیة الدكتور خالد القرشي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامیة بجامعة أم القرى، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، عقب إمامته المصلین في صلاة العصر بمحراب مسجده في مكة المكرمة.
وأظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرا مراقبة بالمسجد، القرشي وهو ينتهي من الصلاة ويستعد لإلقاء درس ديني على المصلين، قبل أن تباغته سكرات الموت وسقط في المحراب ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، فيما سارع عدد من المصلين بالمسجد باتجاهه محاولين حمله وإسعافه.
all[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه يا الله حسن الخاتمه
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 37 دقيقة
رحمة الله عليه هذا من حسن الخاتمه له ماشاء الله عليه اللهم احسن خاتمتنا بارب هذه الخاتمه تهون المصاب على اهله لانه بأذن الله من اهل الجنه اللهم احسن خواتيم اعمالنا وارحمنا وتوفنا وانت راضا عنا آمين
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 37 دقيقة
رحمة الله عليه هذا من حسن الخاتمه له ماشاء الله عليه اللهم احسن خاتمتنا بارب هذه الخاتمه تهون المصاب على اهله لانه بأذن الله من اهل الجنه اللهم احسن خواتيم اعمالنا وارحمنا وتوفنا وانت راضا عنا آمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2896 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له
يالها من خاتمه حسن بمشيئة الله
اللهم احسن خاتمتنا واغفر ذنوبنا وادخلنا الجنه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرحمة
وحسن الخاتمة لا يوفق لها الكل
جميل[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرحمه يارب ويحسن خاتمتنا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 7 دقائق
اللهم اغفر له وارحمه-اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها –