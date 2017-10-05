هيئة الرياضة: 10 ملايين إعانة لـ ” الاتحاد ” .. وأبناء الشهداء يحضرون المباريات مجانا

نواف السالم(صدى):

قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، تقديم إعانة لنادي الاتحاد بمبلغ قدره ١٠ ملايين ريال لتسيير أعمال النادي.

كما قرر آل الشيخ، تشكيل لجنة لدراسة أوضاع نادي الوحدة برئاسة وكيل رئيس الهيئة عبدالاله الدلاك، وعضوية كل من الدكتور خالد بانصر والدكتور سعود الرومي وطارق كيال، إلى جانب منح أبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني بطاقة خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم.