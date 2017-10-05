القبض على شخص اختطف طفلا في الخرج وانطلق به للدلم

علي القحطاني(صدى):

أطاحت الدوريات الأمنية في محافظة الدلم جنوب مدينة الرياض، بشخص أثناء ضلوعه في جريمة اختطاف طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وأحيل الجاني إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

واختطف الجاني، طفلا وأركبه في سيارته عند أحد المستشفيات بمحافظة الخرج، وانطلق به إلى منطقة تقع بين محافظتي الخرج والدلم، وجرده من ملابسه وأقدم على تصويره، ثم مرّ على نقطة تفتيش تقع عند بلدة الصحنة، فاستنجد الطفل برجال الأمن وحاول الخاطف الهرب من نقطة التفتيش؛ لكن لاحقته الدوريات الأمنية وأوقفته بالقوة الجبرية.

وتبين بعد إجبار الخاطف على التوقف أنه في حالة غير طبيعية، وأحيل بعد ذلك إلى شرطة محافظة الدلم التي تولت استكمال إجراءات القضية، تمهيداً لعرض الجاني على النيابة العامة.