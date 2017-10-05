بالفيديو.. لحظة تعطل سلم الطائرة أثناء نزول الملك سلمان.. ورد فعل سريع من الفغم
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة تعطل السلم الكهربائي للطائرة المقلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك أثناء نزول الملك سلمان بعدما وصل إلى روسيا.
وأظهر الفيديو، رد الفعل السريع من اللواء عبدالعزيز الفغم تجاه خادم الحرمين الشريفين، بعد توقف السلم الكهربائي فجأة أثناء نزول الملك سلمان من الطائرة، في مطار العاصمة الروسية موسكو، إذ وضع يده مباشرة أمام الملك ليمنع أي حالة سقوط، وسنده بيديه، وانتظرا لحظات، ثم تحرك خادم الحرمين نازلا على السلم بعد أن توقف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20513 ] نشر منذ 3 ساعات
هذي هي خطوطنا السعودية🤔
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 3 ساعات
بسم الله عليه … ومن شر حاسداً اذا حسد…الله يحميه ويحفظه ويرجع لنا بالسلامه 😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20513 ] نشر منذ 3 ساعات
لابد من محاسبة مسؤلين الخطوط الجويه
طائرة تحمل ملك المملكة ومسؤلين كبار
الله يحفظهم من كل شر
ويتعطل السلم فيها🤔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يطول بعمرك يابوفهد والله يديمك لنا ذخر ويوفق الفغم ونعم الرجل😊👍