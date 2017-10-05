بالصور.. مشروع شاطئ جدة في مراحله النهائية بعد تطويره

حمود العنزي(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة المهندس غسان الزهراني، أن مشروع تطوير شاطئ جدة الغربي وصل إلى مراحله النهائية، موضحا أنه أحد أكثر شواطئ العالم إقبالاً على مدار العام.

وأشار الزهراني إلى أن المشروع يمتد من دوار النورس جنوباً إلى شارع جبير بن الحارث شمالاَ، بمساحة إجمالية 7.3 مليون متر مربع، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للشاطئ ستبلغ 120 ألف نسمة، وهو ضعف العدد الذي يتسع له حاليا تقريبا، وهو 63 ألف نسمة فقط، كما تتجاوز تكلفة المشروع الإجمالية 800 مليون ريال، تُنفذ على 7 مراحل تطويرية.