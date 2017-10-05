المرور يحدد شروط تظليل السيارات تجنبا لتعرضك للمخالفات

نايف السالم(صدى):

نبهت إدارة المرور إلى أهمية اتباع الأنظمة والشروط الخاصة بالتظليل؛ لتجنب التعرض للمخالفات المرورية كما نص عليها النظام.

وأضاف المرور، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل ” تويتر “: ” عزيزنا قائد المركبة، تأكد من إتباعك للأنظمة والشروط الخاصة بالتظليل، تجنبا لتعرضك للمخالفة المرورية “.

وحدّد المرور مواصفات التظليل، حيث يجب أن يكون شفافا لا يحجب الرؤية، كما يجب ألا يحمل رسوماً، أو زخارف، أو نقوشاً، أو صوراً، وعن الأجزاء المسموح بتظليلها، وأنها تقتصر على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

أما عن المركبات المسموح بإضافة التظليل لها، فهي التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية، وأبواب جانبية، أو خلفية، ومخصصة لنقل الأشخاص، بينما يحظر تظليل مركبات الأجرة العامة (الليموزين)، أو مركبات التأجير اليومي، ومركبات نقل البضائع، والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن، وكذلك المركبات الرياضية ذات الباب الواحد.