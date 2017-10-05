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  3. بدر السعيد: سر نجاح الهلال بسبب الانشغال في ناديهم

بدر السعيد: سر نجاح الهلال بسبب الانشغال في ناديهم




7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 16 ساعة

اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين .

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 5 ساعات

نعم كلامك صحيح لكن هذا لايفهمه غيرالهلاليين إلا ماندر

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين

نتمنى التوفيق للسنافر

[ عدد التعليقات: 5950 ] نشر منذ 2 ساعتين

هلالي وش بيكون كلامك غير تمدحهم

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة

السنافر يستاهلو

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