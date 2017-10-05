بدر السعيد: سر نجاح الهلال بسبب الانشغال في ناديهم

الخميس 5
أكتوبر
اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين .
نعم كلامك صحيح لكن هذا لايفهمه غيرالهلاليين إلا ماندر
نتمنى التوفيق للسنافر
ياكايدهم
هلالي وش بيكون كلامك غير تمدحهم
السنافر يستاهلو
القافله الهلاليه تسير و🐕🐕🐕 تنبح
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ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 16 ساعة
اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين .
متابع[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 5 ساعات
نعم كلامك صحيح لكن هذا لايفهمه غيرالهلاليين إلا ماندر
مرسيدس[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتمنى التوفيق للسنافر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5083 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياكايدهم
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5950 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلالي وش بيكون كلامك غير تمدحهم
مرسيدس[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة
السنافر يستاهلو
(( ابوفهد)) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5083 ] نشر منذ 3 دقائق
القافله الهلاليه تسير و🐕🐕🐕 تنبح