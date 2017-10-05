ريماس منصور تلتقي بلاعب نادي الهلال نواف العابد

الخميس 5
أكتوبر
أفتكينا من العويران
طلع لنا ذا🤔
الله لايبارك فيك من وسط فني وسط عفني…
اذا لم تستح فاصنع ماشئت
وبالاصح اذا لم تخشى الله فلا حياء ولاخير فيك…
ضحكات وغنج وتمايل وسفر امرأه مع رجل لايمت لها بصله فقط
باسم تصوير مسلسل او فيلم…
هل يريدون من فتياتنا وشبابنا مثلا نزع الحياء
الا لعنه الله على الضالمين…
والله ان بلانا منا وفينا قبل ان يكون من ايران ومن خارج حدودنا…!!
انضروا من يمتلك قنوات العري وقنوات الموسيقي روتانا وام بي سي ووووو
والله قهر بأموالانا نحاوب قيم مجتمعنا وعاداته وتقاليده وقبل ذلك نحارب ونجاهر بالمعاصى…!
لا حول ولاقوه الا بالله
يعني بالسعوديه متحجبه والإمارات كاشفه الوجه تخلف فكري
بصراحة
ريماس منصور من أخف دم الممثلات بالسعودية بالوقت الحاضر .. ((( منسمه )))
اقول ورا سنونهم كشخه خخخخخخخ
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20513 ] نشر منذ 7 ساعات
أفتكينا من العويران
طلع لنا ذا🤔
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 6 ساعات
الله لايبارك فيك من وسط فني وسط عفني…
اذا لم تستح فاصنع ماشئت
وبالاصح اذا لم تخشى الله فلا حياء ولاخير فيك…
ضحكات وغنج وتمايل وسفر امرأه مع رجل لايمت لها بصله فقط
باسم تصوير مسلسل او فيلم…
هل يريدون من فتياتنا وشبابنا مثلا نزع الحياء
الا لعنه الله على الضالمين…
والله ان بلانا منا وفينا قبل ان يكون من ايران ومن خارج حدودنا…!!
انضروا من يمتلك قنوات العري وقنوات الموسيقي روتانا وام بي سي ووووو
والله قهر بأموالانا نحاوب قيم مجتمعنا وعاداته وتقاليده وقبل ذلك نحارب ونجاهر بالمعاصى…!
لا حول ولاقوه الا بالله
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 58 دقيقة
يعني بالسعوديه متحجبه والإمارات كاشفه الوجه تخلف فكري
كان زمان[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 25 دقيقة
بصراحة
ريماس منصور من أخف دم الممثلات بالسعودية بالوقت الحاضر .. ((( منسمه )))
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4500 ] نشر منذ 8 دقائق
اقول ورا سنونهم كشخه خخخخخخخ