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خادم الحرمين: زيارة روسيا تسهم في تعزيز العلاقات وخدمة الأمن والسلم الدوليين

خادم الحرمين: زيارة روسيا تسهم في تعزيز العلاقات وخدمة الأمن والسلم الدوليين
نايف السالم(صدى):

عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية.

كما أعرب – حفظه الله – عقب وصوله إلى العاصمة موسكو اليوم الأربعاء، عن تطلعه لأن تحقق هذه الزيارة ما يطمح له البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين وخدمة الأمن والسلم الدوليين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 6 ساعات

ودي لو الشيخ السديس امام الحرم المكي يكون ضمن المرافقين لزيارة الملك لموسكو لنري كيف سيمدح روسيا ودورها الايجابي في السلم والامن العالميين ويدعوا لبوتن بالتمكين والنصر المؤزر.

[ عدد التعليقات: 20513 ] نشر منذ 3 ساعات

حمدالله على سلامة الوصول يبوفهد
ياأخوان علاقتنا مع روسيا من مبطي
علاقات قويه ومتينه
في بداية نشأت المملكة العربيةالسعودية
كانت روسيا(الآتحادالسوفيتي سابقآ)
أول من أعترف باالمملكة كدولة لها سيادتها
وبعد تفكك الأتحاد السوفياتي
كانت المملكة العربية السعودية أول دولة تعترف بروسيا
إن شاء الله العلوم غانمه بذن الله
لمستقبل أفضل وعلاقات أقوى🤗

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