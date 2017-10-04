الرويلي يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناته مع المرض

مشرف الرويلي(صدى):

انهى الشاب محمد بن الدالي الرويلي معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته لوالده ، و تردد على المستشفى ثلاث مرات أسبوعياً لإجراء عملية الغسيل ؛ مجسدًا بذلك مثالاً رائعًا في البر و الوفاء لوالده .

وأجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث بالرياض بعد مطابقة التحاليل و الفحوصات الطبية ، و قد تكللت العملية بالنجاح و لله الحمد .

من جانبه عبر الشاب محمد عن سعادته التي لا توصف بعد نجاح العملية ؛ متمنياً فيالوقت ذاته أن يكون قد استطاع رد ولو جزء يسير من أفضال والديه عليه ، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يلبس والده لباس الصحة العافية و أن يطيل عمره على طاعته و عبادته ، كما قدم الشاب محمد شكره و تقديره للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم و حرصهم .