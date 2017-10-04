الرويلي يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناته مع المرض
انهى الشاب محمد بن الدالي الرويلي معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته لوالده ، و تردد على المستشفى ثلاث مرات أسبوعياً لإجراء عملية الغسيل ؛ مجسدًا بذلك مثالاً رائعًا في البر و الوفاء لوالده .
وأجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث بالرياض بعد مطابقة التحاليل و الفحوصات الطبية ، و قد تكللت العملية بالنجاح و لله الحمد .
من جانبه عبر الشاب محمد عن سعادته التي لا توصف بعد نجاح العملية ؛ متمنياً فيالوقت ذاته أن يكون قد استطاع رد ولو جزء يسير من أفضال والديه عليه ، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يلبس والده لباس الصحة العافية و أن يطيل عمره على طاعته و عبادته ، كما قدم الشاب محمد شكره و تقديره للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم و حرصهم .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20503 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه خير هذا ابوك أصلآ
لو تعطيه قد ماتعطيه ماوفيت له ولا حق من حقوقه
بس والله ياشباب
احس مالها داعي
الواحد معد يسوي حسنه الا بتصوير واخبار وصحف
وسويت وسويت
الله يعين بس🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19608 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعدك ويلبسك ثوب الصحه والعافيه. انت وأبوك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34924 ] نشر منذ 46 دقيقة
الأخ القرني .. كلامك عين العقل ,, اوافق التعليق لاهنت ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20503 ] نشر منذ 9 دقائق
الشكوى لله يبومحمد
صار الواحد خلاص معد يسوي شي ولا معروف الا بتصوير
وصوروني وانا ماسك المغذية
صوروني وانا على السرير
حتى مع أقرب الناس له
وياصحف شوفوني
وياجرايد شوفوني
وياسارة بطلع معك فبرنامج تفاعلكم
يااخي منة الله ولا منة خلقه
أنا عن نفسي والله العظيم وأحلف باالله
الموت عندي أهون من إنه يروح يتمدح ويتمنن علي ف الصحف والقنوات.