شركة نجم تعلن وظيفة إدارية شاغرة للرجال في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مدير الجودة ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (العلوم التطبيقية، أو الهندسة الصناعية)، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــــــــــا.