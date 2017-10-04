الهلال يعلن ميزانية العام المقبل المتوقعة

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة الهلال سداد 40 مليون من الديون التراكمية خلال أربعة أشهر للتسجيل والحصول على الرخصة الآسيوية.

وأشارت إدارة النادي أن ميزانية الهلال المتوقعة للسنة المقبلة: الإيرادات 277 مليون ريال، المصاريف 283 مليون ريال، العجز 5 ملايين ريال.

فيما جاءت ميزانية الهلال خلال العام الحالي: الإيرادات 304 ملايين ريال، المصروفات 265 مليون ريال، الفائض 39 مليون ريال.