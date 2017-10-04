الهلال يعلن ميزانية العام المقبل المتوقعة
أعلنت إدارة الهلال سداد 40 مليون من الديون التراكمية خلال أربعة أشهر للتسجيل والحصول على الرخصة الآسيوية.
وأشارت إدارة النادي أن ميزانية الهلال المتوقعة للسنة المقبلة: الإيرادات 277 مليون ريال، المصاريف 283 مليون ريال، العجز 5 ملايين ريال.
فيما جاءت ميزانية الهلال خلال العام الحالي: الإيرادات 304 ملايين ريال، المصروفات 265 مليون ريال، الفائض 39 مليون ريال.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ يومين
كبير يازعيم
ليت بعض الناس تهتم بأنديتها وتترك انتظار سقوطك
M-512[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ يومين
الكبير الله سبحانه وتعالى ،،،،،اما نادي الهلال وغيره كله فاني وحتى الفلوس الله اعلم منين مصدرها وحده هو العالم مافيه أجمل من لقمة الحلال بس.
الواقع[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ يوم واحد
نادي مميز جدا لذلك دئما في المقدمة ومنصات البطولات شكرا إدارة وأعضاء شرف نادي الهلال نظير حبهم واخلاصهم ولم يتخلون عنه يوما لأنهم رجال بمعنى الكلمة
kkk[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ يوم واحد
زعيم في كل شي بالتوفيق يازعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5085 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يسدد خطاك
مرسيدس[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 43 دقيقة
حلوين يا سنافر وانتم على المنصه ناقصكم الطواقي ياسنافر تحياتي لكم يا احلى سنافر
مرسيدس[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 38 دقيقة
فعلاً انتم يا سنافر شرف للقاره المتجمد الشمالي والجنوبية وصحراء جمعه حتى البطريق يطالع في لعبكم نتمنى لعب المباريات هناك حتى تستمتع الفقمات والبطاريق والبجع ذو السيقانالطويله بلعبكم فأنتم مفخرة الكره العالميه ولن يهدأ لهم بال حتى تاخذوا كاس العالم بالهياط احبكم يا سنافري معكم رجل البريه