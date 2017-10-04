بالفيديو.. ” أمن الدولة ” : القبض على 22 شخصا أحدهم قطري
صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة بأنه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ ، والذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم ومنها ( إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي) .
فقد رصدت الجهة المختصة بالرئاسة من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً .
وتمكنت الرئاسة بفضل الله من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم (22) شخصاً أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم .
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتحذر من مغبة الوقوع في مثل تلك الممارسات ، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع كل من يقدم على ارتكابها كائناً من كان ، وسوف تتصدى بقوة وحزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره .. والله الهادي إلى سواء السبيل.
رئاسة أمن الدولة تقبض على (٢١) سعوديا وقطري لتورطهم في تداول مقاطع مرئيّة تؤلب على الشأن العام. pic.twitter.com/gZ3QZ0NtSH
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34924 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهلون اقصى العقوبه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلال فيهم
المهايط يندق خشمة يمشي ادب
حفظ الله قيادتنا ورجال امننا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعز الإسلام والمسلمين
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي بالفديو يتكلم وشنهو سوري ولا متجنس الله المستعان
عبدالله[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحين راح تخف اخبار التحريض ضد قرار قيادة المرأه.
كل شوي يطلع لك واحد صورة حادث قديم ويقولك فتاه قادت السياره وعملت هذا الحادث…كل هذا لتهييج الناس ضد القرار.
الواقع[ عدد التعليقات: 5260 ] نشر منذ 24 دقيقة
نحن مع دولتنا السعودية في جميع قرارتها وسلم لمن سالم دولتنا وحرب ونار على من حاربها ونشكر الله ثم خادم الحرمين الملك سلمان ملك الحزم ونائبه الامير الفارس محمد بن سلمان ونفتخر ونعتز بوزارة الداخلية ورجالها وعلى رأسهم الامير البطل عبدالعزيز بن سعود ربي يحميه ويقويه على حفظ امننا وهو السد المنيع ضد هؤلاء الاعداء والخونه ونتمنى إعدامهم جميعا بدون هوادة ليصبحون عربة لمن أراد ان يعتبر