السلطات البريطانية تحظر ” لصة انستجرام ” من وسائل التواصل لمدة عامين

لندن(صدى):

حظرت السلطات البريطانية امرأة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عامين، بعد نسخها صور أطفال من حسابات أشخاص على ” انستجرام ” ، واستخدامها في حسابها، مدعية أنهم مرضى أو موتى بغية الحصول على المال.

وبحسب صحيفة ” الديلي تلجراف ” البريطانية، استهدفت كاتي رينجر، 21 عامًا، حسابي امرأتين عشوائيًا، وأساءت استخدام محتواهما على الإنترنت.

وتم تتبع عنوان ” الآي بي ” الخاص بكاتي، ليتبين أنها تستخدم ” كمبيوتر ” من منزل أمها في مدينة نورتش ببريطانيا، بعد تحقيق أجرته شرطتا ويست ميدلاند وليسترشاير.

واعترفت كاتي بما قامت به في جلسة استماع، بعد شكاوى وصلت إلى المحكمة وتتعلق بجرائم اتصال في مارس – إبريل هذا العام.

وحكم عليها بالسجن لمدة 30 أسبوعًا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، وتنفذ العقوبة إذا قامت بأي سلوك إجرامي طوال العامين، كما فرض عليها دفع مبلغ 225 جنيها إسترلينيًا عبر العمل في أنشطة مجتمعية لمدة 30 يومًا.