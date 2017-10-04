بالفيديو والصور.. ” الداخلية ” : إيقاف 24 شخصا حاولوا إثارة نعرات قبلية في حائل
صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه،والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها، الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة.
وتمكنت بفضل الله الجهات الأمنية من تحديد وقبض الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسية المتورطين في التحريض والإثارة وترويج الإشاعات والمبالغات بما فيهم الشخص الذي قام بإنشاء (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض، وبلغ عددهم حتى الآن (24) أربعة وعشرين شخصًا، يجري العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في أنشطتهم بأي شكل من الأشكال.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أنها ستقف بكل حزم وصرامة أمام مثل تلك الممارسات وما تنطوي عليه من نشر للأكاذيب والأراجيف وإخلال بأمن المجتمع وسلامة أفراده، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه تعكير صفو أمن واستقرار هذه البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.
القبض على (٢٤) شخصاً لتورطهم بالتحريض والإثارة وترويج الإشاعات حول ملابسات قضية إجتماعية. pic.twitter.com/Gt6WPmjQMU
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 4, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20513 ] نشر منذ 13 ساعة
🤔🤔🤔🤔
مؤدب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 13 ساعة
دولتنا مستهدفه من الخوارج والأعداء والمتربصين لابناء الوطن والمفروض في الوقت هذا نكون يد وحده وننسى شيء اسمه قبيله كلنا سعوديين فقط ضد الحسودين والحاقدون لبلادنا
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 12 ساعة
احسنت اخوي مؤدب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4723 ] نشر منذ 12 ساعة
ما أقـول إلا الله يهـــدي ألجميع .
قوقاز[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يعز الملك من البطره والنعمه مايعرفو وش يسو الأن تقولو ياليت على فراشي نايم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 12 ساعة
كل من لم يربية اهلة
الحكومة قادرة على تجنيبة الهياط الزايد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34925 ] نشر منذ 12 ساعة
يستاهلون التأديب والمحاسبه الدقيقه ,,
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5698 ] نشر منذ 11 ساعة
أحسن يستاهلون هذولا مسوين هالفوضى عشان يطلقون شمرية من زوجها الرشيدي بسبب عدم تكافؤ النسب وهم عندهم عيال من أنتم عشان تتدخلون بين زوج وزوجته الحمدلله الدولة تحكم بشرع الله ما تحكم بالنعرات القبيلية هذا وهم رجال تجي منهم سواد الوجه لا عقل ولا دين هاللي تسوونه
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 11 ساعة
هياط بدو لانهاية له
الا بضرب الشخص المهايط واللي رافع خشمه
على راسه وجره للسجن وبعد العقوبة يحول
لعامل نظافه بدون راتب حتى يعرف احترام
النظام ويؤمن بهيبة الدولة ولا يتعدى على
رجال الامن
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 11 ساعة
الي يقول حنا مستهدفين
مستهدفين على ايش؟
على الصحراء القاحله
ولا المياه المالحه
ولا جونا الاوروبي
رح امرح بس
عبد الستار ادماوي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 11 ساعة
قصوهم بالسيف الاملح وريحوا الناس من شرهم والفتنه اشد من القتل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19617 ] نشر منذ 11 ساعة
الله لا يبلانا. ايش الخباله ذي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19617 ] نشر منذ 11 ساعة
الله لايجعلهم يخرجون من السجن لين يخرج اللي بين الحود العنصريه نفختهم
عبدالله[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 10 ساعات
ماهم مقدرين النعمه اللي هم فيها
الواقع[ عدد التعليقات: 5264 ] نشر منذ 10 ساعات
اقسم بجلال الله ان دولتنا لن تفرط في امن الوطن واذا لزم الامر لواء واحد من الجيش او الحرس الوطني يمسح القبيلة من الوجود لا احد يرفع خشمه في ديار بن سعود ويهايط دول بكبرها وجيوشها يخسون يمسون امننا ووحدتنا فكيف بشوية اوباش متخلفين وجهله
المعشوق[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 3 ساعات
حفظ الله قيادتنا ورجال امننا
مطلق عوض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول لنا ول قوة الا بالله ثم بتمسكنا بالشرع الكريم الوارد بالقرآن والسنة وتطبيق الحدود كما امر الله تعالى ورسوله بالعدل وترك ماسواهما من تشريعات وقوانين بشرية قاصرة لاتصلح لنا كمسلمين (اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا)
كوداندس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا (مندبلتن تسبده) حنا مستهدفين على ديننا الصافي الخالي من الخزعبلات والاوهام وتقديس الاشخاص وعبادتهم والطواف بالقبور ودعاء الاموات وعلى محافظة ( الغالبية) على دينهم وصلاتهم وقرآنهم وعلى قضائنا المستند في معظمه على ثوابت الشرع ومستهدفون لأن غالبية نساءنا متحجبات عفيفات غير منجرفات وراء ليبرالية عرجاء ولا علمانية جهلاء ولا إلحادية كافرة ومستهدفون على حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة ولله الحمد بجميع مناطقنا وعلى مناهج التعليم التي (حتى الآن) ليس بها ماينافي العقيدة السليمة المستمدة مما قال الله وقال الرسول وغيرها من الخير الذي يقربنا الى الله ولذلك فان اعداء الدين لن يرتاحو حتى نتبعهم ولو انهم دخلو جحر ضب .. ولكن اتكالنا على الله ان يرد باسهم اليهم ومكرهم عليهم وان يكفينا شرهم ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2286 ] نشر منذ 1 ساعة
كفانا الله شر اهل الفتن وقليلي العقل
أدبوهم وعلموهم كيف يحترمون البلد
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5930 ] نشر منذ 17 دقيقة
دائم اللي يهايط بنسبه والقبيلة لوترجع لأصله تلاقيه بلا أصل
والا الأصيل معروف لايعرف ولايحتاج يعرف الناس بنفسه
سعيداان[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 9 دقائق
ألى متى ونحن في هذا الجهل والتخلف قبيلتي وقبيلتك ومدري أيش
تخيلوا طفل أو طفلة في عمر الزهور لايتعدى في العمر 7 سنوات يواجه هذا السوأل من زملائة ومعلمية وحتى أداريي المدرسة: أنت وأصلك ؟ ويش ترجعون
الأمم تطورها فاق التصور ونحن …لا تعليق
على الأقل أعتبروا أنفسكم أخوة في الأسلام