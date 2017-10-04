بالصور.. مصرع مواطنة تقود سيارة وإصابة زوجها بجدة
لقيت سيدة مصرعها وأُصيب زوجها، أثر ارتطام سيارتها بصبات خرسانية، بحي الأجواد في محافظة جدة.
كانت قوات الأمن تلقت بلاغا، بوقوع حادث مروع، وعند انتقال الدورية للموقع اتضح وقوع حادث مروري من طرف واحد لمركبة من نوع كيا، ارتطمت بحواجز خرسانية خلف حي الأجواد.
وقال الزوج المصاب، أن زوجته كانت تقود المركبة، وكان برفقتها لتعليمها القيادة، فانحرفت بشكل مفاجئ، وارتطمت بحواجز خرسانية.
سعيد[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمها الله .
مدمن صدى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
بداية الغيث قطرة ههههههاي
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمة الله عليها يجب مراجعة قرار السماح بالقيادة
واحد[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 4 ساعات
اخ مدمن
والله اني ضد قيادة المرأة للسيارة لكن كلامك ابدا ما هو مقبول
استغفر ربك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمها يومها المكتوب
الله يستر من الجاي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20503 ] نشر منذ 4 ساعات
وهذي الثانية
وأبدأ باالعد وأغلط🤔
مهند[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
ياسلااااااام تونا صرنا نسمع بوفيات حريم اولا يوميًا نسمع بوفيات الرجال كل مئة وفاة امرأة واحدة والسبب حوادث السيارات بين الرجال ، والاعاقات كثيرة بين الرجال مقارنة بالحريم بسبب السيارات وإعمار الحريم أطول بكثير من الرجال بسبب حوادث السيار الآن يوجد توازن في عدد الوفيات والله أني من حاسد الحريم يوم اشوف وضعهم لا موت ولا إعاقات ومخدومات في كل شي
عبدالله[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 4 ساعات
صور قديمه لمحاربة قرار قيادة المرأه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4715 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله .الله يرحمها ويشافي زوجها .
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1586 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمها بس هذي مخالفه صريحه للأنظمه .. 😕
محمد[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 4 ساعات
والقادم مذهل أكثر ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34924 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمها برحمته ويحسن عزاء اهلها وذويها ، ويشفي زوجها ،، آمين ,,
,, يااخي يازوجها إذا انك تعلمها ، ليش السرعه ؟
.. اللي يتعلم القياده يادوب يمشي في مكان بعيد عن العمران ، يعني في مكان آمن وعلى مهل ويتبع تعليمات المعلم له ,, اما داخل العمران وبسرعة نتايجها وفاة هذا غير مقبول منك شافاك الله ورحم زوجتك وعوضك عنها خير منها ,, آمين ,,
عبد الستار ادماوي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
شوف فين بيعلمها السواقه
الله يرحمها بس
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 4 ساعات
المصائب والمساوء والحوادث والكوارث التي تاتي من قيادةالمرأة اكبر من المصالح المتوفعه
مواطن[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 4 ساعات
الخطه القادمه ترك الحرمه تسوق لحالها وان حصل امها واخواتها خير وبركه
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمها يومها وسعت له
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20503 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويشفي زوجها ويبدله بزوجه خير من الأوله
سوو الحادث قبل مايصورون السلفي
إنا لله وإنا اليه راجعون🤔
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 3 ساعات
قالها في مقطع فديو شخص
انة يؤيد قيادة المراءة للسيارة
لأن العنوسة في البيوت بتقل والسبب
الحريم بسوقون وتصرلهم حوادث ويموتون
والرجال بيعرسون وتقل العنوسة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر من الي ناوي يتخلص من زوجته
يروح يعلمها السواقه في خط رايح جاي
زنكلوني[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
مهند كل المعلمات اللي توفن في حوادث شنيعة على مدي عقود من الزمن وانت توك تسمع بحريم يموتن بحوادث؟ حشرة عايش تحت صخرة انت؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14815 ] نشر منذ 3 ساعات
نهاية العجله بيمديك طيب بس قدرها الحمد لله 😑
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4983 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان ويرحمهاويشفي زوجها
قوقاز[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 ساعات
والله العجله ماتنفع الله يرحمها
عابر ولكن[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 3 ساعات
ماودكم تغيرون رايكم
ام امل[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر هذي بدايه العاصفة
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 1 ساعة
صبيه ولا أرواح ( المثل يقول الي يبي الدح مايقول .. ) الزوج تسبب المسكينة مستعجل اصبر يامطفوق الين تفتح مدارس القيادة استغرب الرخوم صارو بزديد الزوجة اضنتي ما تسمع الا سمي
الشيطان أستاذ الرجل وتلميذ المرأة. ثق بامرأتك مادام أمك تراقبها. أنظر الأم وتزوج الابنة. الربيع عذراء والصيف أم والخريف أرملة والشتاء زوجة. المرأة الجميلة تحتاج إلى ثلاثة أزواج واحد ليدفع ديونها وواحد لتحبه وواحد ليضربها. لا تستند إلى الجدار المائل ولا إلى المرأة. إكفى القدرة على فمها تطلع البنت لامها. إن كان الرجل بحر تكون المرأة جسر. اللي ما تعرفش ترقص تقول الأرض عوجه. في الشارع عروسة وفي البيت جاموسة. المرأة شعر طويل وعقل قصير. من تزوج امرأة لها ثلاث بنات تزوج أربع لصوص. لا سلاح للمرأة إلّا لسان ها. المرأة القبيحة مرض للمعدة والمرأة الجميلة وجع للرأس. آخر ما يموت في الرجل قلبه وفي المرأة لسان ها. النساء يتعلمن البكاء ليكذبن. المرأة التي تحب اثنين تخدع كلاهما. الزوج قان ون زوجته. لا تكف المرأة عن الكلام إلا لتبكي. المرأة والمال يضيعان الرجل. الرجل هو النار والمرأة هي الحطب وإبليس هو الهواء. سلاح المرأة لسان ها فكيف تدعه يصدأ بعدم الاستعمال. المرأة تغلب الشيطان. ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون المرأة الشباب والشيوخ والكهول. سل المرأة مرة أو مرتين فإن لم تأخذ بوجهة نظرك فتقتنع أنت بوجهة نظرها. مالاً يقدر علية الشيطان تقدر علية المرأة. رجل بلا امرأة رأس بلا جسد وامرأة بلا رجل جسد بلا رأس. الشيطان يكفيه عشر ساعات ليخدع رجلاً والمرأة يكفيها ساعة واحدة لتخدع عشرة شياطين. لا تثق بالمرأة حتى وإن ماتت. وعود المرأة تكتب على صفحات الماء. من له بيت هادى ليست له زوجة. عندما تفكر المرأة بعقلها فإنها تفكر في الأذى. من العبث أن تراقب امرأة سيئة. المرأة كظلك اتبعها تهرب واهرب منها تتبعك. يستطيع الرجل أن يحمي المرأة من كل رجل إلّا نفسه. المرأة كالسجادة كلما ضربتها بالعصا تخلصت من الغبار العالق بها ونظفت. إذا اخفق الشيطان في التسرب إلى مكان أوفد امرأة. للمرأة سبعا وسبعون رأيا في آن واحد. جمال السماء في نجومها وجمال المرأة في شعرها. لا تثق بشمس الشتاء ولا بقلب المرأه. لا شجار بلا امرأة. الزوج الأصم والزوجة العمياء هما اسعد الأزواج. المرأة دمعة وابتسامة: دمعة من سماء التفكير، وابتسامة في حقل النفس. المرأة الصالحة تشبه الأم والأخت والصديق. الرجل يعشق بعينيه والمرأة بأذنيها. المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها. لا تعرف المرأة قيمة سعادتها مع زوجها إلا عندما تفارقه. بالقدم على المهد وبالمغزل في اليد، تجعل المرأة البيت جميلاً والعالم سعيداً. تفضّل المرأة أن تكون جميلة اكثر من أن تكون ذكية لأنها تعلم أن الرجل يرى بعينيه أكثر مما يفكر بعقله. من الاضداد التي يندر أن تتفق: الحماة والكنّة، عمر المرأة والحقيقة، والمرأة والسر. المرأة عقرب حلوة اللمسة. المرأة أبهج ما في الحياة. فتّش عن المرأة. اذا كانت المرأة الجميلة جوهرة فالمرأة الفاضلة كنز. قلّما رأيت ارملة لا تحب زوجها الراحل. فإن تسألوني في النساء فإنني.. بصير بأدواء النساء طبيب. وراء كل رجل عظيم امرأة تقول له لست عظيماً. وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها. افضل سلاح ضد المرأة هو امرأة اخرى. امرأة بلا زوج حديقة بلا سياج. الذهب يعزّي المرأة. المرأة القبيحة تلقي اللوم عل المرآة. المرأة كائن طويل الشعر قصير التفكير. اعظم امرأة هي التي تعلمنا كيف نحب ونحن نكره وكيف نضحك ونحن نبكي وكيف نصبر ونحن نتعذب. النساء ثلاثة: هنيه عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش ولاتعين العيش على أهلها وأخرى وعاء للولد وثالثة غل يلقيه الله في عنق من يشاء من عباده. استعيذوا بالله من شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر. خير ما يقتني الرجل زوجة وفيه. من كان له امراة كان له عدو أيضاً. لاتوجد جوهرة في العالم أكثر قيمه من امراة تنزة نفسها مما يعاب. بالنار يختبر الذهب وبالذهب تختبر المرأة وبالمرأة يختبر الرجل. تضحك المرأة متى تمكنت ولكنها تبكي متى أرادت. المرأة الصالحه امنع الحصون. النساء هن بعد الصحافة أفضل وسيلة لنقل الأخبار. أن المراة كنسيج العنكبوت لايمكن اصلاحه عندما يتمزق. المراة المطيعه تتحكم بزوجها. يوم تصبح المراة مساوية للرجل تمسى سيدته. لا شيء يرفع قدر المراة كالعفة. الزوجات عشيقات الشباب ورفيقات الكهول وممرضات الشيوخ. تحب المرأة أولاً بعينيها ثم بقلبها ثم أخيراً بعقلها. زينة الغني الكرم وزينة الفقير القناعة وزينة المرأة العفة. تعرف المرأة من سلاحها: ففي الدفاع سلاحها الصراخ (وفي الفشل سلاحها السكوت) وفي الجدال سلاحها الابتسامة. التملك بالنسبة للرجل نهاية ولكنة بالنسبة للمرأة بداية. لاتكف المرأة عن الكلام إلا لتبكى. تهب المرأة قلبها للرجل بكل سهولة ولكن الصعوبة عندما تريد أن تسترده. المرأة التى تحب اثنين تخدع كلاهما. من تزوج إمرأة لها ثلاث بنات تزوج اربع لصوص. ثلاثة أنتبه منها: الماء والنار والمرأة.. فالماء يغرق والنار تحرق والمرأة تجنن. في حياة المرأة ثلاث رجال: الأب وهو الرجل الذي تحترمه، والأخ وهو الرجل الذي تخافه، والزوج وهو الرجل الذي يحبها وتحبه. ثلاثة أمور تزيد المرأة إجلالاً: الأدب، والعلم، والخلق الحسن. المرأة القبيحة مرض للمعدة والمرأة الجميلة وجع للرأس. حبُّ النساء مهلكةٌ للمالِ.. والدِّينِ والوقارِ والجلالِ لا تَعْلُ فيهن ولا تُغَالِ.. واقنعْ بما تَمْلِكُ من حَلالِ. ثلاثة لا تحبها المرأة: امرأة أجمل منها (ومن يسألها عن عمرها) ومن يسألها عن ماضيها. من يبحث عن امرأة طيبة وذكية وجميلة يبحث عن ثلاث نساء. لا تَعْلُ فيهن ولا تُغَالِ.. واقنعْ بما تَمْلِكُ من حَلالِ. النساء كالحكام قلما يجدن أصدقاء مخلصين. ولا تأمنوا مكرَ النساءِ وأَمْسِكوا.. عُرى المالِ عن أبنائهنَّ الأصاغرِ فإِنكَ لم ينذركَ أمرٌ تخافهُ.. إِذا كنت منه خائفاً مثل خابر. أكثرَ الناسُ في النساءِ وقالوا.. إِن حُبَّ النساءِ جهدُ البلاءِ ليسَ حبُّ النساء جُهْداً ولكن.. قُرْبُ من لا تُحِبُّ جهدُ البلاءِ. وإِذا النساءُ نشانَ في أميةٍ.. رضعَ الرجالُ جهالةً وخُمولا. أجمل نساء العالم هي المرأة التي أحب. نقاط ضعف الرجال تصنع قوة النساء.
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 23 دقيقة
اووووووووووو ف منك دة كلة في النسوان نسيت هي الام الاخت الزوجة نضرتك سلبية جدا عن المرأة شوفلك نفساني يعلاجك قبل مايستفحل المرض دة يسير ياراجل الكلام اللي كتبته دة الزوجة تستاهل بوسة وشمة وردة وفسحة على النيل وفي آخر الليل حضن دافي دة تكد من اول النهار علشان عيالها وعلشان زوجها