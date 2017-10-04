بالصور.. مصرع مواطنة تقود سيارة وإصابة زوجها بجدة

نايف السالم(صدى):

لقيت سيدة مصرعها وأُصيب زوجها، أثر ارتطام سيارتها بصبات خرسانية، بحي الأجواد في محافظة جدة.

كانت قوات الأمن تلقت بلاغا، بوقوع حادث مروع، وعند انتقال الدورية للموقع اتضح وقوع حادث مروري من طرف واحد لمركبة من نوع كيا، ارتطمت بحواجز خرسانية خلف حي الأجواد.

وقال الزوج المصاب، أن زوجته كانت تقود المركبة، وكان برفقتها لتعليمها القيادة، فانحرفت بشكل مفاجئ، وارتطمت بحواجز خرسانية.