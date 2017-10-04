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  3. رد فعل طفل أمريكي عندما أسمعوه القرآن

رد فعل طفل أمريكي عندما أسمعوه القرآن




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34925 ] نشر منذ 8 ساعات

سبحان الله ,,

[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 8 ساعات

صدق الصادق المصدوق بابي هو وامي
كل مولود يولد على الفطرة وابواه اما ان يهودانة او ينصرانة او يمجسانة صلى الله علية وسلم

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله أن أبويه مسلمان

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