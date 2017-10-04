رد فعل طفل أمريكي عندما أسمعوه القرآن

الخميس 5
أكتوبر
❤😘
. سبـــــــحان الله . سبـــــــحان الله .💕💕.
كلام ربنا وخالقنا
سبحان الله
سبحان الله ,,
صدق الصادق المصدوق بابي هو وامي
كل مولود يولد على الفطرة وابواه اما ان يهودانة او ينصرانة او يمجسانة صلى الله علية وسلم
الحمد لله أن أبويه مسلمان
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 9 ساعات
❤😘
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4715 ] نشر منذ 9 ساعات
. سبـــــــحان الله . سبـــــــحان الله .💕💕.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 9 ساعات
كلام ربنا وخالقنا
سبحان الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34925 ] نشر منذ 8 ساعات
سبحان الله ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 8 ساعات
صدق الصادق المصدوق بابي هو وامي
كل مولود يولد على الفطرة وابواه اما ان يهودانة او ينصرانة او يمجسانة صلى الله علية وسلم
عبدالهادي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله أن أبويه مسلمان