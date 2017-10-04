بالفيديو.. صراع قوي بين إندونيسي وثعبان هائل

لندن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصراع بين إندونيسي في 37 من عمره، مع ثعبان ضخم.

وبحسب ما نقلت صحيفة ” ديلي ميل ” ، فإن الرجل كان في الطريق إلى بيته، فإذا به يرى شخصين من المشاة في الشارع غير قادرين على قطع الطريق بسبب ثعبان ” بايثون ” .

وتطوع الرجل ” الشجاع ” لإزالة الثعبان من الطريق في ولاية رياو، وسط إندونيسيا، وتعرض للدغة في ذراعه.

وقال ” قاهر الثعبان ” الذي يصل طوله إلى سبعة أمتار، من سريره في المستشفى ” حاولت أن أمسك به، ولدغني في ذراعي ” ، لكنه لم يستسلم وظل يصارع إلى أن تمكن من قتل الثعبان.