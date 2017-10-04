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بالفيديو.. صراع قوي بين إندونيسي وثعبان هائل

بالفيديو.. صراع قوي بين إندونيسي وثعبان هائل
لندن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصراع بين إندونيسي في 37 من عمره، مع ثعبان ضخم.

وبحسب ما نقلت صحيفة ” ديلي ميل ” ، فإن الرجل كان في الطريق إلى بيته، فإذا به يرى شخصين من المشاة في الشارع غير قادرين على قطع الطريق بسبب ثعبان ” بايثون ” .

وتطوع الرجل ” الشجاع ” لإزالة الثعبان من الطريق في ولاية رياو، وسط إندونيسيا، وتعرض للدغة في ذراعه.

وقال ” قاهر الثعبان ” الذي يصل طوله إلى سبعة أمتار، من سريره في المستشفى ” حاولت أن أمسك به، ولدغني في ذراعي ” ، لكنه لم يستسلم وظل يصارع إلى أن تمكن من قتل الثعبان.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2286 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يكفينا شرها

ايش ذي البليه

[ عدد التعليقات: 34935 ] نشر منذ 15 ساعة

ماقتله هذا هو حي يتلسّن ,,

[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 15 ساعة

اعوذ بالله منه ومن شكله . فعلا حي لم يقتل . 7 متر ! ياللهول

[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 6 ساعات

اعوذ بالله

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 5 ساعات

البايثون ما يلدغ و إنما يبلع على طووووول

[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 5 ساعات

أكره الثعابين …..

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