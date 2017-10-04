بالفيديو.. صراع قوي بين إندونيسي وثعبان هائل
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصراع بين إندونيسي في 37 من عمره، مع ثعبان ضخم.
وبحسب ما نقلت صحيفة ” ديلي ميل ” ، فإن الرجل كان في الطريق إلى بيته، فإذا به يرى شخصين من المشاة في الشارع غير قادرين على قطع الطريق بسبب ثعبان ” بايثون ” .
وتطوع الرجل ” الشجاع ” لإزالة الثعبان من الطريق في ولاية رياو، وسط إندونيسيا، وتعرض للدغة في ذراعه.
وقال ” قاهر الثعبان ” الذي يصل طوله إلى سبعة أمتار، من سريره في المستشفى ” حاولت أن أمسك به، ولدغني في ذراعي ” ، لكنه لم يستسلم وظل يصارع إلى أن تمكن من قتل الثعبان.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2286 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يكفينا شرها
ايش ذي البليه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34935 ] نشر منذ 15 ساعة
ماقتله هذا هو حي يتلسّن ,,
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 15 ساعة
اعوذ بالله منه ومن شكله . فعلا حي لم يقتل . 7 متر ! ياللهول
all[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 6 ساعات
اعوذ بالله
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 5 ساعات
البايثون ما يلدغ و إنما يبلع على طووووول
كان زمان[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 5 ساعات
أكره الثعابين …..
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 7 دقائق
ماشفنا شي