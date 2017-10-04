بلدية وسط الدمام تغلق مستودع وتتلف 3.8 طن أغذية فاسدة

خالد الضبيبي(صدى):

قررت بلدية وسط الدمام، إغلاق مستودع لتخزين المواد الغذائية؛ لتدني مستوى النظافة العامة، كما أتلفت 3.8 طن أغذية فاسدة، خلال حملات شنتها مؤخرا.

ونجحت الحملة في ضبط 409 كراتين من المواد الغذائية متعددة الأصناف غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لتكديسها في شاحنة مكشوفة وتعرضها لأشعة الشمس، مشيرا إلى أن إجمالي تلك المواد يصل وزنه إلى 3.5 طن، وتم إتلافها جميعا.