غداً.. إعادة إطلاق برنامج تعدد الزوجات في إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

جذب تطبيق يشجع على تعدد الزوجات في إندونيسيا، ويهدف إلى جمع الرجال المسلمين المتزوجين والعزاب مع النساء عشرات الآلاف من المستخدمين، إلا أنه أثار في الوقت نفسه حالة من الجدل.

ومن المقرر أن يتم إعادة إطلاق التطبيق الذي يحمل اسم ” أيو بوليجامي ” أو (دعونا نتجه إلى تعدد الزوجات)، غدا الخميس بعد أن كان قد تم حجبه في أواخر أغسطس وسط جدل أثارته التغطية الإعلامية الرافضة له.