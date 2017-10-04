غداً.. إعادة إطلاق برنامج تعدد الزوجات في إندونيسيا
جذب تطبيق يشجع على تعدد الزوجات في إندونيسيا، ويهدف إلى جمع الرجال المسلمين المتزوجين والعزاب مع النساء عشرات الآلاف من المستخدمين، إلا أنه أثار في الوقت نفسه حالة من الجدل.
ومن المقرر أن يتم إعادة إطلاق التطبيق الذي يحمل اسم ” أيو بوليجامي ” أو (دعونا نتجه إلى تعدد الزوجات)، غدا الخميس بعد أن كان قد تم حجبه في أواخر أغسطس وسط جدل أثارته التغطية الإعلامية الرافضة له.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارسلوا لنا التطبيق عسانا نطبقه
سعيد[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يبي يعرس ما يحتاج تطبيق . يحتاج قلب 💪.
أما أصحاب القلوب 💓🚷 عزاه لهم .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 1 ساعة
ويحتاج دراهم ياسعيد هي اهم شي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34917 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشي ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4711 ] نشر منذ 8 دقائق
طــــــــــــــــــ(●’◡’●)ﾉ♥ــــــــــــــــــيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20487 ] نشر منذ 6 دقائق
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂