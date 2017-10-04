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غداً.. إعادة إطلاق برنامج تعدد الزوجات في إندونيسيا

غداً.. إعادة إطلاق برنامج تعدد الزوجات في إندونيسيا
جاكرتا(صدى):

جذب تطبيق يشجع على تعدد الزوجات في إندونيسيا، ويهدف إلى جمع الرجال المسلمين المتزوجين والعزاب مع النساء عشرات الآلاف من المستخدمين، إلا أنه أثار في الوقت نفسه حالة من الجدل.

ومن المقرر أن يتم إعادة إطلاق التطبيق الذي يحمل اسم ” أيو بوليجامي ” أو (دعونا نتجه إلى تعدد الزوجات)، غدا الخميس بعد أن كان قد تم حجبه في أواخر أغسطس وسط جدل أثارته التغطية الإعلامية الرافضة له.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 2 ساعتين

ارسلوا لنا التطبيق عسانا نطبقه

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللي يبي يعرس ما يحتاج تطبيق . يحتاج قلب 💪.

أما أصحاب القلوب 💓🚷 عزاه لهم .

[ عدد التعليقات: 34917 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشي ,,

[ عدد التعليقات: 4711 ] نشر منذ 8 دقائق

طــــــــــــــــــ(●’◡’●)ﾉ♥ــــــــــــــــــيب

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