بالفيديو.. فتاة ترقص داخل الجامعة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الفتيات وهي ترقص بداخل أحد الجامعات.
ويأتي ذلك عقب موافقة وزارة التعليم، بالسماح لطالبات الجامعة بحمل الهواتف المحمول داخل الجامعات واستخدامها، بعد أن كانت هذه المسألة تخضع لإدارة كل جامعة على حدة.
عربيد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا قديم جدا
من ايام جوال الباندا 😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20477 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالبييييييييييه😘😘😘
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4976 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولسى هاالحركات😷بترجع مع السماح بعوده جوال الكاميرا للجامعات وحركات السنابيين😊الله يسترنا وبنات المسلمين ولا يبلانا
اد[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 1 ساعة
ياناسوا
المر[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش يصورون ممنوع
فوفو20[ عدد التعليقات: 5696 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
الى عربيد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
كذاب الشيله جديده
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 1 ساعة
بغض النظر المقطع قديم اوجديد السماح لطالبات بدخول الجوالات الذكيه
للجامعات فيه اضرار كثيره واضرار مايدركون عواقبها الى بعدين
لاكن الله يصلح الحال
ساره[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الرقص سبب لانتشار الروائح الكريهه داخل الجامعة بسبب التعرق و إطلاق الغازات السامه والكريهه مما يسبب تعفن القاعات الدراسية وانتشار الميكروبات والامراض بين الطالبات
نوره[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
رقص يزيد من عدم القدرة في التحكم في الطقاع والفسوات ومنها يسبب مشاكل بين الطالبات واتهامات بوجود روائح كريهه لذلك لازم تتعاقب هذي الطالبة
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9510 ] نشر منذ 54 دقيقة
المفرؤض يفصلونها قليلة الحياءء
لا وبعد سمحو بدخخخول الجوالات !!
اغلب البنات ماينعطون وجهه وقليلات ادب وتربية
وكثير منهم بلا ضمير ؤراح تكثر الجرايم من تصؤير وغيرهه
😜
روية((2030 ))[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة
هذه من روية((2030 )) الله يديمها
استغفرالله[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا من بركات استخدام الجوالات في الجامعه تروح تطلب العلم وما تطلع من الجامعه الاصورها مع كل شيطان
هذا لى يبون ربعنا ينتظرون محل في الدول المجاورة من القتل والتشريد والنهب والسلب والتطاول على المحارم امام ذويهن يحل فينا
كل ماحصل مماذكرت في الدول المجاورة السبب الاول عدم مخافت الله وعدم اللتزام بحدوده في انتهاك محارمه لان الله غيور ان تنتهك محارمه ولكن بلطفه وسعت رحمته يمهل لعل البشر يعتبرون بغيرهم. ممن انتقم منهم وسلط عليهم عدوهم سوا من أنفسهم او من اعدائهم
ممن فينا يرضي بان صورة ابنته او اخته اوحتي قريبته تنتشر في يدين البشر
وماهو شعورنا اذ فوجى احدمنا بوصول مقطع او اسناب الى جواله او جوال صديقه وإذا به احد قاربه
ماقول الا حسبنا لله ونعم الوكيل
ابو وليد[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 30 دقيقة
خليهم ينبسطون حتى وجهها مهب باين ايش المشكله اذا البنت رفهت عن نفسها شوي — بعدين اللي اقرفونا بالطقاع والروائح ترى بنات الحضر نظاف ويتسبحون كل يوم والله لو هزت جسمها طلعت روائح العطور ودهون العود
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20477 ] نشر منذ 30 دقيقة
أشغلت الناس ببعضها البعض
بنت اتسوق
بنت ترقص
بنت وبنت
لهيتو وضعتو ف العجاج
ونسيتو آموركم المهمه
هذي الي تشوفونها كلها
مجرد
(ملهيااااااات لكم عن الواقع الحقيقي)
واحد[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 24 دقيقة
قصديك الله يعميها
اخر زمان[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 22 دقيقة
اذا لم يعد هناك تحفظ من ناحية الاوامر فيجب على كل واحد فينا ينتبه لاهله
اذا اصبحنا زي اي دوله منفتحه وكل شي مسموح به
فكل واحد مسوؤل عن رعيته ولا نرمي اللوم ع الدوله
فهناك دول مثير متفتحه ولا يزال فيها ناس محافظه ومحترمه
وعندنا ناس الله المستعان مستعده للانحراف لكن تحتاج من يسمح لها فقط لا تربيه ولا خوف من الله
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله المستعان
👸[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 8 دقائق
الحيااء شعبة من الايمان الله يهدي الجميع.