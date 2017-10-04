بالفيديو.. فتاة ترقص داخل الجامعة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الفتيات وهي ترقص بداخل أحد الجامعات.

ويأتي ذلك عقب موافقة وزارة التعليم، بالسماح لطالبات الجامعة بحمل الهواتف المحمول داخل الجامعات واستخدامها، بعد أن كانت هذه المسألة تخضع لإدارة كل جامعة على حدة.