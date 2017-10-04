الرئيس الروسي : العالم يتغير بعد التقارب بين المملكة وروسيا

طلال الغامدي(صدى):

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العالم يتغير بعد التقارب الأخير بين المملكة وروسيا، كما أن حلفاء موسكو لديهم أجندتهم الخارجية الخاصة بهم .

وأشار بوتن إلى أنه لا توجد أي علاقات شخصية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و لقد التقينا مرة واحدة، وتحدثنا في عدة مرات، حول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك، عبر الهاتف، بما في ذلك الموقف حول سوريا.

وأضاف بوتن بعض القوى في الولايات المتحدة تحاول استغلال العلاقات ” الروسية- الأمريكية ” لصالح أهداف داخلية.