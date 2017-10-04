الرئيس الروسي : العالم يتغير بعد التقارب بين المملكة وروسيا
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العالم يتغير بعد التقارب الأخير بين المملكة وروسيا، كما أن حلفاء موسكو لديهم أجندتهم الخارجية الخاصة بهم .
وأشار بوتن إلى أنه لا توجد أي علاقات شخصية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و لقد التقينا مرة واحدة، وتحدثنا في عدة مرات، حول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك، عبر الهاتف، بما في ذلك الموقف حول سوريا.
وأضاف بوتن بعض القوى في الولايات المتحدة تحاول استغلال العلاقات ” الروسية- الأمريكية ” لصالح أهداف داخلية.
ام لمياء[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 36 دقيقة
نسال الله التوفيق لهم ونتمنى ان تكون زيارة الملك سلمان هي زيارة خير للوطن والإسلام
سيف سعد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 34 دقيقة
بوتين معروف عنه شخصية قوية متزن بالقرارات يفرق كثير عن المعتوه ترامب وتنويع العلاقات مع الدول الكبرى ممتاز حفظك الله ياملكنا اينما ذهبت
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13309 ] نشر منذ 3 دقائق
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العالم يتغير بعد التقارب الأخير بين المملكة وروسيا،
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ان شاء الله يتغير الى الافضل والى الاحسن
حفظ الله ابو فهد في حله وترحاله