بالفيديو والصور.. قوات أمن الدولة تداهم وكر إرهابيين بالرياض
داهمت قوات أمن الدولة اليوم الأربعاء، وكر إرهابيين في حي الرمال شرق العاصمة الرياض.
وكشفت مصادر بأن أحد الإرهابيين فجر نفسه بحزام ناسف بعد تضييق الخناق عليه من قبل رجال الأمن.
ولم يصدر عن وزارة الداخلية؛ أي تعليق رسمي، كما لم يعرف هوية المحاصرين، وطبيعة العملية التي تقوم بها الشرطة.
عوص القحطاني[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله نصرهم ويعد دولتنا على أهل الباطل خاينن. الدين والوطن
سميرة[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 15 دقيقة
دائمًا نقول أن القضاء على الأرهاب يبداء من الأسرة والمجتمع وأعطاء الاسرة مناعة ضد مرض الاٍرهاب والمناعة تكون عن طريق التربية الحسنة والتعليم الجيد والمستوى المعيشي الجيد لا نقول غناء فاحش ولا نقول فقر يجعل الأشخاص يبيعون أنفسهم لأعداء الوطن ولكن للأسف الشديد لا نعي ذلك وبعض الاقتراحات من مجلس الشورى و الخدمة المدنية تساعد بطريقة غير مباشرة في تشريد الأسر وجعلهم مستهدفين من أعداء الوطن مثل فصل الموظف طيب اذا فصلت الموظف ماعلينا منه خله يروح في خبر كان لكن هل وجدت لاسرته مثلا المكونة من عشرة أبناء بديل يجعلهم يعيشون حياة طبيعية وكريمة والا تجعلهم مشردين وعرضة لأطماع الأعداء الإرهابيين وتجار المخدرات وغيرهم !! بذلك هذه الاقتراحات احد اهم بذور الاٍرهاب
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 14 دقيقة
بسم الله
لو كنت المسؤل لاحسبت المصور
سميرة[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 دقائق
الحرب على الاٍرهاب لابد ان تتضمن :
١/ التعليم الجيد
٢/ المستوى التعليمي والثقافي الحيد
٣/ المستوى المعيشي الجسد
اذا توفرت الثلاث النقاط الاولى سيصبح عندنا ( أسرة جيدة ) والاسرة الجيدة ينتج عنها أفراد اصحاء والافراد الأصحاء مجتمعون سيكونون = مجتمع صحي وخالي من الاٍرهاب ومحصن ضد الاٍرهاب