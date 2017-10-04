بالفيديو والصور.. قوات أمن الدولة تداهم وكر إرهابيين بالرياض

عادل الحربي(صدى):

داهمت قوات أمن الدولة اليوم الأربعاء، وكر إرهابيين في حي الرمال شرق العاصمة الرياض.

وكشفت مصادر بأن أحد الإرهابيين فجر نفسه بحزام ناسف بعد تضييق الخناق عليه من قبل رجال الأمن.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية؛ أي تعليق رسمي، كما لم يعرف هوية المحاصرين، وطبيعة العملية التي تقوم بها الشرطة.