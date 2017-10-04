تعيين 3 نساء في مناصب قيادية بـ ” العمل “

علي القحطاني(صدى):

كلّف وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ثلاث نساء بمناصب قيادية في الوزارة.

وتضمنت التكليفات ، تكليف الدكتورة تماضر الرماح وكيلا للوزارة للتوطين الموجه وتكليف الدكتورة هلا التويجري أمينا عاما لمجلس شؤون الأسرة إضافة لتكليف الدكتورة خلود القحطاني أمينا عاما للحوار الاجتماعي.