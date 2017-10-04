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تعيين 3 نساء في مناصب قيادية بـ ” العمل “

تعيين 3 نساء في مناصب قيادية بـ ” العمل “
علي القحطاني(صدى):

كلّف وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ثلاث نساء بمناصب قيادية في الوزارة.

وتضمنت التكليفات ، تكليف الدكتورة تماضر الرماح وكيلا للوزارة للتوطين الموجه وتكليف الدكتورة هلا التويجري أمينا عاما لمجلس شؤون الأسرة إضافة لتكليف الدكتورة خلود القحطاني أمينا عاما للحوار الاجتماعي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله وننم الوكيل

[ عدد التعليقات: 13309 ] نشر منذ 1 ساعة

مبروك ونتمنى لهن التوفيق والنجاح

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