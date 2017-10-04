تعيين 3 نساء في مناصب قيادية بـ ” العمل “
كلّف وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ثلاث نساء بمناصب قيادية في الوزارة.
وتضمنت التكليفات ، تكليف الدكتورة تماضر الرماح وكيلا للوزارة للتوطين الموجه وتكليف الدكتورة هلا التويجري أمينا عاما لمجلس شؤون الأسرة إضافة لتكليف الدكتورة خلود القحطاني أمينا عاما للحوار الاجتماعي.
ابو عامر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله وننم الوكيل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13309 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك ونتمنى لهن التوفيق والنجاح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20464 ] نشر منذ 6 دقائق
جميل جدآ🤗🤗🤗