دراسة حديثة: هورمونات الحب تهدّئ الرجال وتصيب النساء بالجنون
كشفت دراسة حديثة أُجريت في جامعة ستانفورد، أن هرمون الأوكسيتوسين يهدّئ طباع الرجال فيما يصيب النساء بالجنون. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ارتفاع معدلات ” هورمون الحب ” يجعل الرجال ودودين وأكثر رغبة بالتواصل الاجتماعي، فيما ارتفاعه لدى النساء يؤدي إلى تأثير معاكس تماماً.
أجرى باحثو هذه الدراسة على الفئران للتحقق من تأثير هورمون الأوكسيتوسين على نظام المكافأة في الدماغ. وظهر في النتائج أن حقن الفئران الإناث بهذا الهورمون أدى إلى خوفها من الدخول في علاقات اجتماعية جديدة، ومنع إفرازه في المقابل قد شجعها على الأمر.
يقول الباحثون إن ” هورمون الحب ” يفرزه الدماغ خلال التفاعل الاجتماعي وينشّط دوائر المكافأة في الدماغ، الذي يؤدي بعدها إلى إفراز الدوبامين، الهورمون المسؤول عن المشاعر الإيجابية عندما ينجز الإنسان فعلاً مؤثراً في حياته.
وأشار الباحثون أخيراً إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالات كالتوحد لا يشعرون بهذه المكافأة الكيميائية -العصبية كالآخرين مقابل سلوكهم الاجتماعي، أي أن فهم طريقة عمل الهورمون قد تسهم كثيراً في تطوير علاجات فعّالة للتوحّد.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4981 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههه😊يعني غصب الا تجننونا😁😣
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4981 ] نشر منذ 7 ساعات
محرومه❤علام تعليقاتك ناقصه؟😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4711 ] نشر منذ 7 ساعات
طــــــــــــ(●’◡’●)ﾉ♥ـــــــــــيب . مشكــوره يا نــوره علــى ألمَعلـــومات ألطـــيبه .👍🏽🌹👍🏽.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19588 ] نشر منذ 6 ساعات
يختي جوالي عطيته طفل ولا ادري ايش حاس لي فيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19588 ] نشر منذ 6 ساعات
وتشوفين كل ما ادخل لازم اشيل الايميل وارجع اكتبه من جديد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4981 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههه❤الله يعينك فديتك❤حتى عندي ها الحوسه زيك✌ويلاحقوني بجوال امهم يبون يصوروني😂😣😊ولانزلت جوالي رموه😂😁 الله يصلحهم❤😘
رااايق[ عدد التعليقات: 2733 ] نشر منذ 6 ساعات
هورمونات الحب تهدّئ الرجال ..!!! يمكن …
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وتصيب النساء بالجنون ..!!!!!! يعني ممكن ترمي حجر على راس الواحد وتجري ورى السيارات ولا أييييه هههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4981 ] نشر منذ 6 ساعات
والله اني نفسك تصير معي كثير لما ادخل اكتبه من جديد ويرجع ويتخبط😁😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19588 ] نشر منذ 6 ساعات
ربك يعين
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 6 ساعات
ماانقرضت ذي الفئران من كثر الدراسات عليها😕
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13314 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
تصيب النساء بالجنون !!!!!
مساكين النسوان دائما مضلومات حتى بالحب صارن مجانين
كان الله بعون النساء
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19588 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20487 ] نشر منذ 5 ساعات
فعلآ الدراسة هدي صحيحة١٠٠%
لاحظت هاالشي ف البنت لاشافتك مع الدريشه
ولا فاجأتها بجيتك غير المتوقعة
تقعد تصيح بجنون ف الجوال
تحسها مهي ع بعضها
بينما أنت تضحك بهدوء
وتكمل مشوااااارك🤗🤗
الحرمه مهما كبرت ف العمر ومهما صار منصبها
عند الحب ترجع طفله
متقدر تتحكم بمشاعرها
وأنشدوني أنا🤗🤗🤗🤗
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9204 ] نشر منذ 4 ساعات
جنون البنت بالحب محمود بالنسبة للرجل الناضج عقلياً،، لأن هالجنون نابع من صدق حبها ووفائها واخلاصها لك حتى وإن كان أسلوبها خاطئ بإبداء حبها لك وغير مرضي فهذا ليس عيباً بحكم طبع البنت يغلب عليها العاطفة وأحياناً التسرع والانفعال،،
تعلمت من الحياة وبعالم حواء بأن الفتاة تُحب أن يحتويها رجل أقوى منها فتكون له مكملاً لا تابعاً،، لتحتمي في ظله وليس فيه ذله،،
دامت أيامكم عامرة بالمحبة والوفاء،،
ودمتِ لي يا أميرتي جوهرة بقلبي وحدكِـ دون سواكِـ وأجمل ملاكـ بعيني لا أرى لكِـ شبيه ولا مثيل..♡”~(💛)~”♡..
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9510 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو عمار تقول مساكين النسوان 😌🤔 !!
ؤرب الكعبة ماجاب لنا الجنؤؤن والامراض والمصايب الا انتووو
🙂🙂💔😂😭
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4981 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه😁👍😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4711 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يبــعد عَـــنكم الجنؤؤن والامراض والمصايب يا ســمســمه .😊😁😂🌹.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14812 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما توصل للجنون 😆
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4711 ] نشر منذ 2 ساعتين
قـولي لِسـمسـمه يخيــتي دآنـــــــہہ .😊😁💐.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14812 ] نشر منذ 1 ساعة
😅
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19588 ] نشر منذ 7 دقائق
ايوه. تجعتم هنيه هاه وش عندكم اللي يقول صحيحه الدراسه واللي يقول مساكين الحريم واللي يقول جننتونا واللي يقول تغلب عليها العاطفه
هاه باقي شي. ياليت كل واحد يقول دليله على كلامه