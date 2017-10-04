دراسة حديثة: هورمونات الحب تهدّئ الرجال وتصيب النساء بالجنون

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة حديثة أُجريت في جامعة ستانفورد، أن هرمون الأوكسيتوسين يهدّئ طباع الرجال فيما يصيب النساء بالجنون. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ارتفاع معدلات ” هورمون الحب ” يجعل الرجال ودودين وأكثر رغبة بالتواصل الاجتماعي، فيما ارتفاعه لدى النساء يؤدي إلى تأثير معاكس تماماً.

أجرى باحثو هذه الدراسة على الفئران للتحقق من تأثير هورمون الأوكسيتوسين على نظام المكافأة في الدماغ. وظهر في النتائج أن حقن الفئران الإناث بهذا الهورمون أدى إلى خوفها من الدخول في علاقات اجتماعية جديدة، ومنع إفرازه في المقابل قد شجعها على الأمر.

يقول الباحثون إن ” هورمون الحب ” يفرزه الدماغ خلال التفاعل الاجتماعي وينشّط دوائر المكافأة في الدماغ، الذي يؤدي بعدها إلى إفراز الدوبامين، الهورمون المسؤول عن المشاعر الإيجابية عندما ينجز الإنسان فعلاً مؤثراً في حياته.

وأشار الباحثون أخيراً إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالات كالتوحد لا يشعرون بهذه المكافأة الكيميائية -العصبية كالآخرين مقابل سلوكهم الاجتماعي، أي أن فهم طريقة عمل الهورمون قد تسهم كثيراً في تطوير علاجات فعّالة للتوحّد.