طرق هامة لتكونين قاهرة قلوب الرجال

متابعات(صدى):

أن تكوني تلك المرأة القوية، المستقلة، صاحبة الثقة العالية بالنفس والحنونة في آن يعني أن تكوني قاهرة قلوب جميع الرجال والقادرة على الحصول على أي شريك تريدينه فيقع في غرامك الى الأبد، خصوصاً انك الحبيبة المثالية والحلم الجميل لكل رجل.

فالرجل بطبعه يعشق المرأة القوية والجريئة، صاحبة الارادة الصلبة والثقة العالية بالنفس، التي تشكل تحدياً جميلاً له وسرا غامضاً عليه دائماً العمل على ارضائه ونيل اعجابه، بعيدا عن كونك شيء من المسلمات.

ومن المعروف ان الشريك يحب المرأة المستقلة القادرة على الاتكال على نفسها بدل الاتكال عليه في كل شارة وواردة، فيشعر بالامان معها والثقة بها، فيشاركها كل أسراره ومشاكله فتكون السند المعنوي له.

ولكن عليك بالحذر، فشعرة بسيطة تفصل بين الثقة بالنفس والغرور الذي لا يمكن لأي رجل تحمله، وبالتالي فإنك قادرة على خسارة من تحبين عند السماح للأنانية والتكبر في السيطرة عليك، وبالتالي حافظي على تواضعك وهدوءك مهما بلغت درجة نجاحك.

بمعنى آخر، عليك أن تكوني امرأة ذكية قادرة على ان تلعب دور السند المعنوي والعاطفي للشريك وفي الوقت عينه أن تكوني تلك المرأة الفعمة حنانا ورقة ونعومة مع شيء من حس الفكاهة التي يعشقها الرجل، فهذا الاخير يحب المرأة التي تعشق الحياة والعفوية البعيدة كل البعد عن التصنع أو التكبر.

عندها تأكدي أنك ستكونين قادرة على الحصول على أي رجل تريدينه، خصوصا انك ستعززين ثقتك بنفسك فتنجحين في حياتك المهنية والعاطفية والاجتماعية على السواء، لاسيما انك ستكونين في موقع القوة والسيطرة والتحكم فتختارين الحبيب الذي يناسبك ويستحقك بدل الانتظار ليختارك هو.