بالفيديو.. والدة ليلى اسكندر تشعل غيرتها برفقة زوجها

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عبر تطبيق ” انستجرام ” مقطع فيديو لزوجها يعقوب الفرحان مع والدتها.

وظهر الفنان السعودي وهو يمسك بحماته ويمشي معها بهدوء وبخطوات بطيئة تماشيا مع عمرها والدة، الأمر الذي أشعل الغيرة الطريفة في نفس الاخيرة ليلى اسكندر وقالت لزوجها: ” طب وأنا؟ ” ، ليرد عليها زوجها: ” في أخبار حصرية المفروض ما تطلع ” ، لتكمل ليلى مع ضحكة ” تقبريني يا ماما “.

يذكر أن الثنائي المثير للجدل قد انتقل للعيش في المملكة العربية السعودية، الامر الذي دفع ليلى لارتداء الحجاب في تنقلاتها في المملكة، ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيها، لا سيما وانها معروفة بملابسها الجريئة.