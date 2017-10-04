صفعة جديدة على وجه الاتحاد

نواف السالم(صدى):

تلقى نادي الاتحاد صفعة جديدة من محكمة التحكيم الرياضي ” كاس” التي أصدرت قرارها النهائي لصالح مدرب الفريق سابقاً الروماني فيكتور بيتوركا وألزمت الأول بدفع أكثر من 25 مليون ريال خلال مدة زمنية محددة غير قابله للإستئناف.

وكان الرئيس الاتحادي السابق انمار الحائلي قد تلقى خطاباً قبل أيام رفض الإفصاح عنه وتوجه إلى لندن محاولاً إيجاد حلول تمنح النادي حق استئناف ضد القرار إلا أن الصدمة كانت بإلزام النادي دفع المبلغ كاملاً خلال فترة وجيزة .

يذكر أن الاتحاد تلقى الأسبوع الماضي إلزامه بدفع مبلغ 20 مليون ريال بعد أن كسب لاعب الوسط الغاني سولي على مونتاري قضيته، الأمر الذي زاد من جراح النادي وتسبب بإحباط كبير لدى جماهيره التي وصفت الوضع الحالي بالصعب في ظل كثرة المطالبات .