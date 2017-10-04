خلاف على رائحة قدم عامل كهرباء ينتهي بالقتل طعناً

دبي(صدى):

محكمة الجنايات في دبي عقوبة السجن من خمس إلى 10 سنوات بحق عامل كهربائي من جنسية دولة آسيوية، قتل زميله في العمل؛ بسبب سوء رائحة قدميه؛ إذ طعنه بواسطة مشرط في أماكن متفرقة من جسده.

وقال شاهد عيان (مشرف عمّال)، أن الواقعة حدثت وقت الظهيرة أثناء استراحة العمال، وبعد تناول الغداء استلقوا للنوم قليلاً، فشب خلاف بين المتهم والمتوفى؛ إذ قام الأول بمد رجليه عند رأس المجني عليه، فشكا الأخير سوء رائحة قدم المتهم وطلب منه إبعادها، إلا أنه رفض، فتشاجرا.

وأضاف أنه فوجئ حين توجهه لمركبته ليغادر الموقع، بأحد العمال يخبره أن المتهم ضرب المتوفى بآلة حادة، فعاد سريعاً ليجد الأخير غارقاً في دمائه وينزف من عنقه بغزارة، فربطه بقطعة قماش حتى وصلت سيارة الإسعاف، لكنه توفي متأثراً بإصاباته.

وأشار شاهد من شرطة دبي الى أنه انتقل إلى موقع البلاغ في منطقة رأس الخور، وشاهد المتوفى فاقداً وعيه، فيما وقف المتهم في حالة خوف وارتباك برفقة أشخاص آخرين، فطلب الإسعاف وقيّد المتهم، وعثر على المشرط المستخدم في الجريمة.

قال أحد العمال، في إفادته لدى النيابة: إن المتهميْن تعاركا في البداية بالأيدي، حتى طردهما المشرف من الغرفة، وأثناء سيرهما إلى موقع العمل قَدِم المتهم من الخلف وغدر بالمتوفى بطعنه بمشرط مخصص لقطع الأسلاك الكهربائية في عنقه.