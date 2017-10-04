بالفيديو.. أُم علي تقود سيارتها بلا مخالفات منذ 34 عاما

أبو ظبي(صدى):

قبل إعلان قيام دولة الوحدة في الإمارات، حصلت أم علي، على أول رخصة قيادة نسائية وعلى مدى 34 عاما لم تسجل عليها أية مخالفات مرورية.

تحولت أم علي إلى أيقونة احتفت بها الإمارات نظرًا لخلو سجلها من المخالفات، بيد أن تقدمها في السن ربما أصبح يحول دون تمتعها بقيادة مركبتها الفاخرة.

أم علي قالت في مقطع فيديو متداول إنها حصلت على رخصة القيادة قبل إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث سنوات، ومع ذلك لم تتمكن من نطق نوع مركبتها اللجزس التي تحمل أرقام 267000 – الإمارات.

وتداول المغردون مقطع فيديو للجدة الإماراتية مع إحدى حفيداتها وهي تحكي عن ذكرياتها في القيادة، وكيف ترى السنوات السابقة التي عاشتها في الإمارات.

وقالت موزة محمد نقحان، أو أم علي كما ينادونها في الإمارات، إنها تقود السيارة بالرجال دون أية مشاكل وتقوم بتوصيل أبناء أخيها وغيرهم معها في طريقها حيث تقود السيارة.

وبالرغم من تقدمها في السن، تحرص أم علي، على العناية بسيارتها بنفسها وتعرف أجزاء المحرك والمهام التي يقوم بها كل جزء.