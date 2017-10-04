بالفيديو.. انهيار امرأة عقب سماع صوت دقات قلب ابنها بجسد رجل آخر
نشر ديفيد بوندر البالغ من العمر 57 عاما، مقطع فيديو يرصد انهيار دموع أم الطفل الذي انقذ حياته في عملية زرع قلب.
وكان تلقى ديفيد قلب ابن المرأة ” خوان كارلوس لوبيز ” في عملية زرع عام 2016 والتي أنقذت حياته وظهرت الأم في لقطات مؤثرة تضع سماعة على قلبه لتسمع دقاته مما جعل الرجل يحتضنها مقبلا رأسها، وذلك خلال دعوته لها للاحتفال بعيد ميلاده بولاية كاليفورنيا.
نشر ديفيد التجربة عبر فيس بوك واصفا إياها بالأكثر دهشة في حياته.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 7 ساعات
اعطاك الحنان
بدقات قلبه
ههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34894 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين الامهات. ويجزاهن خير الجزاء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2276 ] نشر منذ 7 دقائق
غريزه وهبها الله في جوف الأم