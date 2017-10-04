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بالفيديو.. مواجهة ساخنة بين رئيس الهلال وناقد رياضي

بالفيديو.. مواجهة ساخنة بين رئيس الهلال وناقد رياضي
نواف السالم(صدى):

علق الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال على اتهام الناقد الرياضي محمد العميري له بالتدخل في عمل مدرب الفريق رامون دياز، مؤكدا أن حديثه لا يعنيه لأنه ليس هلالي وما يهمه هو جمهور النادي.

وكان العميري ضيفاً على برنامج ” أكشن يا دوري ” ، وعلق على واقعة انسحاب دياز من المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الهلال والقادسية، مشيراً إلى أن تبرير رئيس الهلال للواقعة ليس مقنعاً، وأن سبب انسحاب المدرب الأرجنتيني هو تدخل الإدارة في عمله.

ورد رئيس الهلال على حديث العميري في مداخلة مع البرنامج، بالتأكيد أنه لا يتدخل في عمل المدرب وأن سبب غضبه هو قلة الحضور الجماهيري، مضيفاً أنه سواء اقتنع الضيف أو لم يقتنع فهذا أمر لا يهم إدارة الهلال لأن الضيف ليس هلالياً، وما يهم هو جمهور الهلال فقط.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 11 ساعة

العميري مريض بعيد عن النقد

يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستاهل هالبزقه ماجاه

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 10 ساعات

هذا هو التعصب المقيت اللي كرهنا الكورة بسببه .. سب وشتم واتهام في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

[ عدد التعليقات: 1144 ] نشر منذ 9 ساعات

لا عليك يا وجة السعد
جمهور الزعيم لايلتفت لهذة العينة
سير بسفينة الزعيم لشواطي اسيا

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 9 ساعات

العميري وضع نفسه في موقف لايحسد عليه
يبغى يثير خلافات بين المدرب والنادي
بطريقة التي اضاعت الكوره السعوديه وكونت كراهيه بين الجماهير
وهو الغطاء {{هذا رائي وانا مقتنع فيه }}
اتمنى اقرار نظام يضع الاعلامين تحت اختبار ومعاير
ويحصل على رخصه اعلاميه تخوله فالظهور فالبرامج الرياضيه
يارب رائي يوصل للمسؤلين
راح يتغير الاعلام وانا اجزم لن يحصلون على رخصه من هم الان على ساحة الاعلاميه
لان المعيار لهم اثير ارئي وكون موجهه غاضبه بالجمهور
ويعتبر هذا نجاح في منظورهم

[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 8 ساعات

بتحطو نفسيكم في مواقف بااااايخه ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات

العميري نصراوي متعصب معروف من زمان ولما ضهر في البرنامج قال يفش غله جمهور لازرق لايهمه هءا البعبع واشكاله

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات

يثير فتنه نامت اللي قبلها وهكذا .. سلبيه ممقوته ..
🇸🇦

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات

إلا سلبيه خناز

[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 1 ساعة

يعطيك العافيه يابو سعد وضعت النقط علي الحروف والجمتهم 😂😂

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 58 دقيقة

المفروض رئيس الهلال يكون أكثر شفافيه مع الصحفيين لايزعل ولا شي صفي النيه نادي علف

[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 52 دقيقة

مافيها شي طال عمرك ومو لازم يكون هلالي واللا صاروا النقاد والصحفيين والاعلاميين مشجعين . وكل واحد ينتقد النادي اللي يشجعه .

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 9 دقائق

لو كان رئيس الهلال يتدخل في عمل المدرب لتم تسجيل علي الحبسي ليلعب في البطولة الآسيوية بدلا عن ماتيوس وتم تسجيل عبدالرحمن القحطاني ولم يجدد لياسر القحطاني كل هذا وكيف الرئيس يتدخل في عمل المدرب أخي الكريم نادي الهلال نموذج واسلوب متفرد ومتطور يجب أن تدرس لبقية الأندية السعودية والخليجية والعربية
علي فكرك انا ليست سعوديا فقط اعشق الهلال السعودي

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق

التكرم تزويدي باسم الفندق الذي نزل به بعثة الهلال السعودي بأبوظبي

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