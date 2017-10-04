بالفيديو.. مواجهة ساخنة بين رئيس الهلال وناقد رياضي

نواف السالم(صدى):

علق الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال على اتهام الناقد الرياضي محمد العميري له بالتدخل في عمل مدرب الفريق رامون دياز، مؤكدا أن حديثه لا يعنيه لأنه ليس هلالي وما يهمه هو جمهور النادي.

وكان العميري ضيفاً على برنامج ” أكشن يا دوري ” ، وعلق على واقعة انسحاب دياز من المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الهلال والقادسية، مشيراً إلى أن تبرير رئيس الهلال للواقعة ليس مقنعاً، وأن سبب انسحاب المدرب الأرجنتيني هو تدخل الإدارة في عمله.

ورد رئيس الهلال على حديث العميري في مداخلة مع البرنامج، بالتأكيد أنه لا يتدخل في عمل المدرب وأن سبب غضبه هو قلة الحضور الجماهيري، مضيفاً أنه سواء اقتنع الضيف أو لم يقتنع فهذا أمر لا يهم إدارة الهلال لأن الضيف ليس هلالياً، وما يهم هو جمهور الهلال فقط.