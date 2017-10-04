بالفيديو.. مواجهة ساخنة بين رئيس الهلال وناقد رياضي
علق الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال على اتهام الناقد الرياضي محمد العميري له بالتدخل في عمل مدرب الفريق رامون دياز، مؤكدا أن حديثه لا يعنيه لأنه ليس هلالي وما يهمه هو جمهور النادي.
وكان العميري ضيفاً على برنامج ” أكشن يا دوري ” ، وعلق على واقعة انسحاب دياز من المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الهلال والقادسية، مشيراً إلى أن تبرير رئيس الهلال للواقعة ليس مقنعاً، وأن سبب انسحاب المدرب الأرجنتيني هو تدخل الإدارة في عمله.
ورد رئيس الهلال على حديث العميري في مداخلة مع البرنامج، بالتأكيد أنه لا يتدخل في عمل المدرب وأن سبب غضبه هو قلة الحضور الجماهيري، مضيفاً أنه سواء اقتنع الضيف أو لم يقتنع فهذا أمر لا يهم إدارة الهلال لأن الضيف ليس هلالياً، وما يهم هو جمهور الهلال فقط.
يالله لك الحمد[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 11 ساعة
العميري مريض بعيد عن النقد
يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستاهل هالبزقه ماجاه
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 10 ساعات
هذا هو التعصب المقيت اللي كرهنا الكورة بسببه .. سب وشتم واتهام في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1144 ] نشر منذ 9 ساعات
لا عليك يا وجة السعد
جمهور الزعيم لايلتفت لهذة العينة
سير بسفينة الزعيم لشواطي اسيا
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 9 ساعات
العميري وضع نفسه في موقف لايحسد عليه
يبغى يثير خلافات بين المدرب والنادي
بطريقة التي اضاعت الكوره السعوديه وكونت كراهيه بين الجماهير
وهو الغطاء {{هذا رائي وانا مقتنع فيه }}
اتمنى اقرار نظام يضع الاعلامين تحت اختبار ومعاير
ويحصل على رخصه اعلاميه تخوله فالظهور فالبرامج الرياضيه
يارب رائي يوصل للمسؤلين
راح يتغير الاعلام وانا اجزم لن يحصلون على رخصه من هم الان على ساحة الاعلاميه
لان المعيار لهم اثير ارئي وكون موجهه غاضبه بالجمهور
ويعتبر هذا نجاح في منظورهم
الظامي[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 8 ساعات
بتحطو نفسيكم في مواقف بااااايخه ههههههههههههههههههه
ابو هباش11[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
العميري نصراوي متعصب معروف من زمان ولما ضهر في البرنامج قال يفش غله جمهور لازرق لايهمه هءا البعبع واشكاله
اشششد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
يثير فتنه نامت اللي قبلها وهكذا .. سلبيه ممقوته ..
🇸🇦
اشششد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
إلا سلبيه خناز
صداوي[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 1 ساعة
يعطيك العافيه يابو سعد وضعت النقط علي الحروف والجمتهم 😂😂
مرسيدس[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 58 دقيقة
المفروض رئيس الهلال يكون أكثر شفافيه مع الصحفيين لايزعل ولا شي صفي النيه نادي علف
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 52 دقيقة
مافيها شي طال عمرك ومو لازم يكون هلالي واللا صاروا النقاد والصحفيين والاعلاميين مشجعين . وكل واحد ينتقد النادي اللي يشجعه .
هلالي من الامارات[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 9 دقائق
لو كان رئيس الهلال يتدخل في عمل المدرب لتم تسجيل علي الحبسي ليلعب في البطولة الآسيوية بدلا عن ماتيوس وتم تسجيل عبدالرحمن القحطاني ولم يجدد لياسر القحطاني كل هذا وكيف الرئيس يتدخل في عمل المدرب أخي الكريم نادي الهلال نموذج واسلوب متفرد ومتطور يجب أن تدرس لبقية الأندية السعودية والخليجية والعربية
علي فكرك انا ليست سعوديا فقط اعشق الهلال السعودي
هلالي من الامارات[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق
التكرم تزويدي باسم الفندق الذي نزل به بعثة الهلال السعودي بأبوظبي