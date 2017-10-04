قطر تواصل تزوير التاريخ: القرضاوي من أسرة آل الشيخ
واصلت الصحف القطرية تزوير التاريخ، وإدعت أن يوسف القرضاوي، ابنة عمومة آل شيخ، وإدعت أيضا أن هناك شواهد عديدة تدل على ذلك.
وجاء في إحدى المقالات المنشورة بصحيفة قطرية تحت عنوان ” قرابة آل القرضاوي وآل الشيخ ” ، أن قبيلة بني رشد استقرت قديما في مصر، كما استقرت أيضا في محافظة الغربية المصرية، قبيلة بني تميم، وكان أول من استقر في قرية ” سقط تراب ” المصرية، هو أحمد بن عبداللطيف، وأطلق عليه أهالي القرية لقب ” القرضاوي “.
يذكر أن الداعية القرضاوي، محسوب على نظام تميم، ويعد أحد أكثر الداعمين للجماعات الإرهابية، ويطلق بين الحين والأخر فتاوى تحريضية، تخدم مصالح من يدفع.
مقلب[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 4 ساعات
مهما كان اصله فهو ارهابي وليس مسلم
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
وخير ياطير يعني
ال الشيخ ولا قرضاوي
الجميع يرجعون لأدم
وياحظ من نسله مقطوع لكنه متواصل مع ربه
قتيل الرمش[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 3 ساعات
مهما كان اصله فهو مسلم ولكنه ارهابي وتحريضي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 3 ساعات
والله تعقب يالقرداوي انت ومن يشد على ظهرك يا اتان
ال الشيخ اكرم من دعي مثلك ينسب لها
ما انت غير ارهابي استباح دم المسلمين ولو تدعي نسبك انك جد تميم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه😂😂
شر البلية مايضحك
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 3 ساعات
بكره يقلون من اهل البيت
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2656 ] نشر منذ 3 ساعات
في الاول والاخير يبقى اخونجي زبال الله يكرمكم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 3 ساعات
سلامات ويش مخرف طرطور
ينسب نسبه كذب بهتان
الى نسب اسرة آل الشيخ اسرة علم سلفية
جدهم المحدث الجهبذ العلامة محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
والقرضاوي لا يساوي حتى خف نعال سماحة العلامة المفتي آل الشيخ حفظه الله ورعاهـ
عاد العلامة الجهبذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34890 ] نشر منذ 3 ساعات
ياهملالي ,,
,, وش جاب لجاب ,, انت قرداوي ,, يعني فيك جينات من فصيلة القرود وهي الغالبه على طباعك ,,
,, الخلا عن القبايل الشريفه ياما لقلع الدار من الجذور ,,
سميرة[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
وخير يا طير وهل آل الشيخ أنبياء !!
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 2 ساعتين
سميرة
مثلك نستحي نرد عليها
ليس خجلآ منك بل ان يقال السعوديين ردو على
إمعة
وهذي كبير بحقنا
لذلك من دفع رفع
الواقع[ عدد التعليقات: 5256 ] نشر منذ 1 ساعة
وش جاب صاحب الفتن والارهاب وولي الخميني لاهل السنة والجماعة
رعد ***[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 23 دقيقة
هنيالكم ياأل الشيخ زادوكم قطر واحد ضيفوه بشجرة العائة