قطر تواصل تزوير التاريخ: القرضاوي من أسرة آل الشيخ

طلال الضوي(صدى):

واصلت الصحف القطرية تزوير التاريخ، وإدعت أن يوسف القرضاوي، ابنة عمومة آل شيخ، وإدعت أيضا أن هناك شواهد عديدة تدل على ذلك.

وجاء في إحدى المقالات المنشورة بصحيفة قطرية تحت عنوان ” قرابة آل القرضاوي وآل الشيخ ” ، أن قبيلة بني رشد استقرت قديما في مصر، كما استقرت أيضا في محافظة الغربية المصرية، قبيلة بني تميم، وكان أول من استقر في قرية ” سقط تراب ” المصرية، هو أحمد بن عبداللطيف، وأطلق عليه أهالي القرية لقب ” القرضاوي “.

يذكر أن الداعية القرضاوي، محسوب على نظام تميم، ويعد أحد أكثر الداعمين للجماعات الإرهابية، ويطلق بين الحين والأخر فتاوى تحريضية، تخدم مصالح من يدفع.