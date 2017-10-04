معلم يعنف زوجته ويشج رأسها ويعتدي على أبنائه في عسير
اعتدى زوج (33 عاماً) يعمل معلماً في إحدى المدارس الحكومية في منطقة عسير، على زوجته ذات الـ26 عاماً بقسوة، مما أصابها بجرحا غائرا في الرأس، نتيجة ضربها بـ ” عصا عكاز ” ، ما أدى إلى فتحة كبيرة تطلبت عملية تقطيب للجرح بغرز عدة، إضافة إلى الضرب المبرح بأجزاء الجسد كافة، فيما أوضحت الفحوص الطبية أن الكدمات متفرقة ما بين العضدين والساعدين، كما أن هناك آثاراً للضرب على الظهر والفخذين.
وتشير المعلومات إلى أنه تم تعنيف السيدة سابقاً بكسر أنفها، وتعهد ذوو الزوجة بملاحقة الزوج في المؤسسات القضائية لأخذ حق ابنتهم، وإنقاذ 3 أطفال صغار في السن، الذين أيضاً تعرضوا للعنف والخوف نتيجة ممارسات الأب بحسب إفادة والدة المعنفة، التي بينت أن ابنتها حامل في شهورها الأولى، فيما طالب والدة الفتاة المعنفة بأخذ حق ابنته كاملاً ورد اعتبارها، وذلك بعد صبرهم الطويل على زوج ابنتهم.
وقال والد المعنفة: ” لقد اعتدى على ابنتي مرات عدة من دون أسباب وجيهة أو شيء يذكر، كما أنه قذف ابنتي خلال شهر رمضان الماضي بسكين حادة، مما تسبب بجرح كبير في اليد، وعند سؤاله عن سبب رميه لها بهذه الآلة الحادة أجاب أنه كان يمزح! كما أنه اعتدى عليها بحديدة كبيرة تسببت في آثار كبيرة في جسد ابنتي “.
فيما طالبت المعنفة التي ما زالت تتلقى العلاج اللازم بمستشفى عسير المركزي بـ ” حضانة ” أطفالها، وذلك لحمايتهم من والدهم، إذ أكدت أنه نتيجة تغيّر مزاجه بسبب مكيف السيارة أخرج طفله الصغير والبالغ من العمر 4 أعوام خارج السيارة وتركه وحيداً فترة من الزمن عقاباً له.
وتشير المصادر إلى أنه جرى إطلاق سراح الجاني بالكفالة، وإكمال الإجراءات الرسمية معه كما هو متبع.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 9 ساعات
الحين ينادي البعض
نبي عودة هيبة المعلم
اليك هيبة المعلم مربي
الأجيال المحترم
شوف ويش يصلح في اهل بيته واولادهـ
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 9 ساعات
لاحول ولاقوة الابالله اذا الاسره فقدت الامان عند الاب بعدالله اين يجدون الامان اللهم اهده الى الصواب
((دغريري))[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 9 ساعات
نعم ننادي بإرجاع هيبة ومكانة واحترام وتقدير المعلم والمعلمة ..
وهذا شخص لايمثل إلا نفسه
اتق الله … وزارة التعليم تحوي اكثر من نصف مليون معلم ومعلمة
بردك هذا الغالب عليه التعميم وهذا ظلم وبهتان عظيم …
اتق الله …
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
جميل[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 8 ساعات
أشوف أنكم صبرتو عليه أكثر من المعقول
كان اخذتو بنتكم من أول
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 8 ساعات
وين ولي أمرها من بداية المشكلة كان وضعها عنده مادام تصرف الزوج غير طبيعي وطلبها منه وانتهت المشكلة
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 8 ساعات
طلقها
ابو الشباب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 ساعات
لماذا لفظ معلم ماهي الحاجة لذالك مواطن وانتهينا يعني لو عسكري بنقول عسكري في حرس الحدود برتبة رقيب اول يعتدي على زوجته
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا مريض ويمكن ياخذ حبوب البنتجون ولا يكون فيه جني
اقرو عليه وخلوه بالسجن وجلدوه لين يطلع الجني الي فيه
مؤدب[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 8 ساعات
زق ومسوي رجال على حرمه مهان في عمله مكسورة عينه واسد في البيت تفووووه عليك حتى وإن كانت الزوجه غلطانه عندها اهل رجعها مثل ما اخذتها ماتمد يدك يازق
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 8 ساعات
ي عزيزي الغالي
تعاد هيبة المعلم
احترامه لنفسة يحترمه الآخرون
احترامه اداء افضل رسالة ع وجه الأرض
عزيزي لماذا منعت الدولة اعزها الله الضرب
اليس من اجل هذا الوحش الذي تجرد من كل معاني الأخلاق والانسانية
نحن لم نكتب الكل حتى نخصص
انا كان مخض ردي ع صلب الموضوع
وهذا مربي الاجيال مثله كثر وكفاية حتى هنا مجاملات
هذا مع اهل بيته كيف اذا مع الطلاب في الفصل
عزيزي غاب عنك معلم ضرب طالب بأسلاك
ومعلم ضرب طفل بخرطوش المياه ومعلم قص اذن طالب
عندك جهتكم صامته قصه اذنيه لماذا اجبني بربك قط اذنيه وفي النهايه قدم تقاعد خشية الملاحقة القضائية كحل وسط لماذا كل هذا العمل البربري الوحشي كلب اجلكم الله
يريد ان يربيه لتربية المواشي وحراسة المزارع
وطفل بالعصى وطفل بالعقال وطفل و طفل الخ
ي سيدي وتكتب لا يمثل الا نفسة حتى متى نغمض اعيننا ونكذب ع انفسنا
ونقدس شخص تجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية والأخلاق
حدث العاقل بما يعقل
ان صدقك فلا عقل لديه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34894 ] نشر منذ 8 ساعات
يبغاله فرمته ,,
الريان[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا الشخص مدمن
فلان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
تمنيت انه حدد ( المحافظة ) وليس المنطقة والتي كل شاردة وواردة علقوها باسم عسير
القضية معروفة ومعروف المحافظة التي بها وقعت المشكة ( أ – ر )
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5696 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا ناقص عقل ودين وتربية المفروض تخلعه بدون تدفع له شيء لان الضرر واضح وباين ويحرم من الحضانة بسبب عرفه وعدم أحقيته ليكون اب
راكان الجهني[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 4 ساعات
المحاكم والأنظمة أصبحت تتعاطف مع المجرمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13312 ] نشر منذ 4 ساعات
مع الاسف ما عندها اب ولا اخوة ولا حتى اعمام ولا خوال فيهم خير اللي يتركون هذا المعتوه يلعب في بنتهم لعبة الكوره . ايش هذا مره بسكين ومره بعصا غليضه ومره بقطعة حديده
يمكن يستعمل حبوب هلوسه واذا فقدها فقد اعصابه
هذا واشكاله المفروض ما يتزوجون نهائي
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 3 ساعات
الزوجة مسكينة تصبر على حيوان مثل هذا من اجل اولادها وخوفها عليهم وان لايحرمها منهم او يعذبهم الله ينصرها عليه الظالم بس الغريب مطلعينه بكفاله والله ظلم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19579 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اكبر وهي ليش ساكته مابقي الى الرشاش ما رمها به المفروض من اول مره تلعن جدفه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13312 ] نشر منذ 3 ساعات
الزوجه تستطيع معرفة زوجها من اول شهر وتستطيع ان تميز كيف حالته الصحيه والعقليه ثم لماذا الاستعجال على الحمل والانجاب جاتها عله المفروض تئجل الحمل سنه او سنتين على الاقل
اما هذه البنت فهي مسكينه اتصور ان ولي امرها ضعيف و قد يكون كبير في العمر و وحيد لذا ترى تكرار اعداء الزوج الحقير عليها بكثره والبنت ضعيفه مثل ابوها ولو كانت ذو شخصيه كان اشتكت عليه من البدايه وطلبت الخلع من اجل الحفاض على حياتها وسلامة اطفالها
مهندس العقول[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 51 دقيقة
معلم 😂😂😂😂✌️
الله لا يبلانا نقلكم من زمان أكثرهم فيهم مرض نفسي واذا تبون تتأكدون من كلامي شوفوهم لما يطلع من المدرسة نفسيته في خشمه
الحمد لله اني رزقت بوظيفة حكومية أفضل من التعليم
وللمعلومية يستاهلون زيادة بدل نفسية
مغرد[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 30 دقيقة
النفروض يصدر امر الى يبى يتزوج احظار تقرير طبى بحالة الزوج والزوجه اما ما ذكر فى صدى لازم الطرف الثانى يتكلم حتى يو ضح السبب
ابو طلال[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 6 دقائق
ابو الزوجه خذ بنتك عندك افضلك وخليه يكع الخمسين الف ريال وينطق بالسجن لين يخيس عشان يعرف يحترم بنات الناس ولا تتنازل عن حق ابنتك .