بالفيديو.. مريم حسين ترد على منتقديها بعد سحاب الشورت المفتوح
ردت الفنانة مريم حسين، عن الانتقادات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة عقب نشر صورة وهي ترتدي شورت قصير بسحاب مفتوح خلال تواجدها بأمريكا.
ونفت مريم حسين في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن يكون مقاس الشورت غير مناسب أو أنه ضيق عليها، مؤكدة أنها غير مضطرة لارتدائه وهو لا يناسب قوامها، ولكنها فقط فتحت السحاب ” السوستة ” حتى تتحرك بأريحية.
يذكر ان الصورة التي انتشرت لحسين، احدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وحصدت الكثير من الإنتقادات، مما جعل حسين ترد على كل المنتقدين.
الريان[ عدد التعليقات: 1280 ] نشر منذ 4 ساعات
فاكه السحاب مره وحده
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34890 ] نشر منذ 4 ساعات
ناس تبي تتحرك بحريه وبدون معوقات ,, لاتدققوا كثير ,,
,,, لاحول ولا قوى إلا باالله العلي العظيم ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 4 ساعات
ليته طار يوم لقي باب القفص مفتوووح-كان ريح واستراح-
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14808 ] نشر منذ 19 دقيقة
جبتي الكلام لعمرك 😝
رااايق[ عدد التعليقات: 2732 ] نشر منذ 4 دقائق
جنز وضيق ومفتوح السحاب علشان الحركة بحرية أكثر ..!!
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وعلشان الهواء والنفس برضوه .. ولبدنكَ عليك حق هع هع هههههههه
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لاحول ولا قوة إلا بالله ..أستغفرك ربي وأتوب إليك ….