بالفيديو.. مريم حسين ترد على منتقديها بعد سحاب الشورت المفتوح

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة مريم حسين، عن الانتقادات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة عقب نشر صورة وهي ترتدي شورت قصير بسحاب مفتوح خلال تواجدها بأمريكا.

ونفت مريم حسين في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن يكون مقاس الشورت غير مناسب أو أنه ضيق عليها، مؤكدة أنها غير مضطرة لارتدائه وهو لا يناسب قوامها، ولكنها فقط فتحت السحاب ” السوستة ” حتى تتحرك بأريحية.

يذكر ان الصورة التي انتشرت لحسين، احدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وحصدت الكثير من الإنتقادات، مما جعل حسين ترد على كل المنتقدين.

