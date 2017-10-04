بالصور..مصرع سائق وإصابة معلمات في حادث تصادم حافلة طالبات بالحجرة
لقى سائق حافلة مصرعه، فيما أصيب معلمات في حادث تصادم حافلة تقل 30 طالبة، على الطريق الرابط بين محافظة الحجرة والساحل الدولي.
ووقع صباح اليوم حادث تصادم بين حافلة تقل 30 طالبة، و ” فورتشنر ” بها 4 معلمات وسائقهن؛ الذي تُوفي في الحال، على الطريق الرابط بين محافظة الحجرة والساحل الدولي.
وتعرّضت المعلمات لإصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، بينما لم يُصب أي من الطالبات بضرر سوى الهلع.
وباشرت الجهات المعنية الحادث، وتم نقل الحالات إلى مستشفى محافظة الحجرة؛ التابعة للباحة، ومركز صحي الشواق – جنوبي الليث.
الزهرااااني[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 5 ساعات
نسأل الله السلامة والله يرحم المتوفي ويصبراهلة ويشفي المصابين بالشفاءالعاجل والله يقومهم بالسلامة وهذاالخط راح فيه ضحاياكثيره في الحوادث سواباصات نقل طالبات الكليه الجامعة بالليث اوالسيارات العاديه ويوجدبه ايضاحوادث اصطدام بالجمال السائبه والابقار.ياليت تتعاون بلدية محافظة الحجرة مع بلدية الشواق وعمل هذاالخط ازدواجي لانه لايخص منطقة الباحة بل يخص منطقة مكه المكرمة اكثرمساحة والحوادث الاصطدام 90%وجهالوجه لعدم ازدواجية الخط والتجاوزالخاطئ والسرعة الزائده ايضاولوعمل على ازدواجية الطريق لحل كثيرمن الحوادث المروعة التي غالباتكون وجهالوجه .
majdi[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة
نسأل الله السلامة والله يرحم المتوفي ويصبراهلة ويشفي المصابين بالشفاءالعاجل والله يقومهم بالسلامة