بالصور..مصرع سائق وإصابة معلمات في حادث تصادم حافلة طالبات بالحجرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

لقى سائق حافلة مصرعه، فيما أصيب معلمات في حادث تصادم حافلة تقل 30 طالبة، على الطريق الرابط بين محافظة الحجرة والساحل الدولي.

ووقع صباح اليوم حادث تصادم بين حافلة تقل 30 طالبة، و ” فورتشنر ” بها 4 معلمات وسائقهن؛ الذي تُوفي في الحال، على الطريق الرابط بين محافظة الحجرة والساحل الدولي.

وتعرّضت المعلمات لإصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، بينما لم يُصب أي من الطالبات بضرر سوى الهلع.

وباشرت الجهات المعنية الحادث، وتم نقل الحالات إلى مستشفى محافظة الحجرة؛ التابعة للباحة، ومركز صحي الشواق – جنوبي الليث.