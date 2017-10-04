بالفيديو.. طفلة ترفض أداء الواجب المدرسي بحجة مقنعة

متابعات(صدى):

اعترضت الطفلة اوبريه البالغة من العمر 4 سنوات فقط ، على أداء الواجب المدرسي في أول يوم لها بالحضانة ، لأنها ذكية جداً ولن تحتاج إليه.

ظهرت والدة أوبريه في مقطع فيديو تسألها عن الواجب المنزلي، حيث بدت مترددة في الإجابة لكنها قررت أنها لا تستطيع أداء الواجب المنزلي.

وألحت الأم على اوبريه لمعرفة سبب ذلك، لتفاجأ برد فعلها، وقالت إنها لا تستطيع القيام بذلك لأنها ذكية، ودار حديث شيق بين الأم وطفلتها ولم تستطع الأم تغيير رأي ابنتها، ودخلت في نوبة ضحك.