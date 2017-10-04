بالفيديو.. طفلة ترفض أداء الواجب المدرسي بحجة مقنعة
اعترضت الطفلة اوبريه البالغة من العمر 4 سنوات فقط ، على أداء الواجب المدرسي في أول يوم لها بالحضانة ، لأنها ذكية جداً ولن تحتاج إليه.
ظهرت والدة أوبريه في مقطع فيديو تسألها عن الواجب المنزلي، حيث بدت مترددة في الإجابة لكنها قررت أنها لا تستطيع أداء الواجب المنزلي.
وألحت الأم على اوبريه لمعرفة سبب ذلك، لتفاجأ برد فعلها، وقالت إنها لا تستطيع القيام بذلك لأنها ذكية، ودار حديث شيق بين الأم وطفلتها ولم تستطع الأم تغيير رأي ابنتها، ودخلت في نوبة ضحك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34894 ] نشر منذ 5 ساعات
لاتكون بنت اوباما …
ساره[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوم عيالي كانو في الصف اول وثاني وثالث كنت انا احل واجباتهم المدرسيه من كثر ماكانو يتعبوني في تدريسهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13309 ] نشر منذ 2 ساعتين
ساره مساء الخير
اكملي السالفه ( من كثر ما يتعبونك في تدريسهم ) وبعدين ايش عملتي ؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13309 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالنسبه للموضوع اتصور البنت تشبه كونداليزا رايس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19579 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20464 ] نشر منذ 13 دقيقة
البنات ذكياااات
مايحتاجن احد يذاكر لهم🤗🤗🤗