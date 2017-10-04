تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي تعرضت له مواطنة أثناء قيادتها السيارة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، تفاصيل جديدة بشأن الحادث المروري الذي تسببت فيه مواطنة أثناء قيادتها السيارة على طريق ” هدى الشام ” الواقع بين جدة ومكة، والذي نتج عنه إصابتها ومصرع مرافقها.

وأكدت المصادر أن المواطنة خمسينية وكانت تقود سيارة من نوع لكزس 2016 على طريق هدى الشام، فجر الإثنين، وارتطمت بشاحنة قلاب يقودها سائق باكستاني الجنسية، موضحة أنه نتج عن الحادث إصابتها بإصابات بالغة، ومصرع قريب لها كان برفقتها ” 13 عاماً- أردني الجنسية ” ، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت المصادر إلى أنه تم توقيف سائق الشاحنة حتى انتهاء التحقيق، فيما يحقق مرور محافظة جدة لمعرفة أسباب الحادث، حيث باشرت فرقتان من الهلال الأحمر ودوريات المرور وفرقة إنقاذ من الدفاع المدني الحادث، وتم إخراج سائقة المركبة وإسعافها ونقلها لمستشفى خاص بوسط جدة، فيما تم نقل جثة مرافقها لمستشفى الملك فهد.

وأضافت المصادر: أن الحادثة سيتم التعامل معها كقضية مرورية، ولأن السيدة لا تحمل رخصة قيادة وغير مصرح لها بالقيادة، فإنه سيتم تغريمها ما بين 500 و900 ريال .

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