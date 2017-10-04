تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي تعرضت له مواطنة أثناء قيادتها السيارة
كشفت مصادر، تفاصيل جديدة بشأن الحادث المروري الذي تسببت فيه مواطنة أثناء قيادتها السيارة على طريق ” هدى الشام ” الواقع بين جدة ومكة، والذي نتج عنه إصابتها ومصرع مرافقها.
وأكدت المصادر أن المواطنة خمسينية وكانت تقود سيارة من نوع لكزس 2016 على طريق هدى الشام، فجر الإثنين، وارتطمت بشاحنة قلاب يقودها سائق باكستاني الجنسية، موضحة أنه نتج عن الحادث إصابتها بإصابات بالغة، ومصرع قريب لها كان برفقتها ” 13 عاماً- أردني الجنسية ” ، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأشارت المصادر إلى أنه تم توقيف سائق الشاحنة حتى انتهاء التحقيق، فيما يحقق مرور محافظة جدة لمعرفة أسباب الحادث، حيث باشرت فرقتان من الهلال الأحمر ودوريات المرور وفرقة إنقاذ من الدفاع المدني الحادث، وتم إخراج سائقة المركبة وإسعافها ونقلها لمستشفى خاص بوسط جدة، فيما تم نقل جثة مرافقها لمستشفى الملك فهد.
وأضافت المصادر: أن الحادثة سيتم التعامل معها كقضية مرورية، ولأن السيدة لا تحمل رخصة قيادة وغير مصرح لها بالقيادة، فإنه سيتم تغريمها ما بين 500 و900 ريال .
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مغرد[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 9 ساعات
خلاص اعفوا عنها على شان الميت والحزن والخوف سا محوها
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يرحم من مات
وربي يشا فيك
وتعودي للقيادة مرة اخرى
بكل ارادة وحزم ضد المتشددين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34894 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحم من مات ويحسن عزاء اهله ، ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
,, حتى لو مامعها رخصه في مثل هاالحاله لابد من معاقبة الباكستاني ,, المسأله فيها فقدان روح ,,
عماد محمد[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 7 ساعات
لمن يقول بمعاقبة السائق الباكستاني – المرأة هي المتسببة في الحادث حسب ما ورد في الموضوع، ولا متشطرين فقط على الضعوف.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 6 ساعات
قايلين لكم من زمان ماحد مستعجل ولا صاجنا بهالسواقه الا الجاليات والطروش والدليل امام اعينكم ويش العجله تنفيذ القرار ماتم والرخصة مابه رخصه مستعجله على قدر هالورع والباقيات جيين بالطريق تحت مسمى سعودي اللهم لاشماته اللهم ارحم ميتهم واجبر مصابهم انالله وانا اليه راجعون
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل عليكم
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 ساعات
ارواح الناس ماهي لعبة
اتمنى الضرب بيد من حديد على كل امرأه تقود السيارة دون رخصة وليس فقط غرامة 900 ريال
الدعوة صارت تنافس بوسائل التواصل من اللي يسوق الاول
احنا ناقصين حوادث تجينا هالسحالي بعد
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1139 ] نشر منذ 6 ساعات
اصبروا توكم في بداية المشوار
ياما راح تسمعون وتشفون من
حوادث نسائية .🚑🚘🚑
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 5 ساعات
للهم عليك بالمتشددين
اللهم عليك بالمتزمتين
سمحان[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 5 ساعات
كل من يدعو لافساد المرأه السعودية بالقيادة والاختلاط والتبرج ستحمل وزرهن جميعا والله اعلم( ان يوم الفصل كان ميقاتا) هل يتناسون الموت والسؤال
محمد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 5 ساعات
وين اللكزس
((دغريري ))[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 4 ساعات
عذاب الرحيل
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: “بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبى لِلْغُرَبَاءِ” رواه مسلم
أصبحوا أهل الدين والصلاح متشددين
لاحول ولاقوة إلا بالله
إنما هيا أنفاس وسنغادر هذه الدنيا إلى دار الخلد إما نعيم مقيم
أو
عذاب وزمهرير والعياذ بالله
اتق الله
واقسم بالله لست متشددا أو كما تفكر انت عن أهل اللحى والدين والصلاح إنما انا لك ناصح
اتق الله فيما تكتب وماتنقل
أسأل الله العظيم ان يصلح أحوالنا وقلوبنا.
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
خالدددد بن شداد العبسي[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه بداية الانفتاح والايام القادمة سوف تشاهدون عجب العجاب وتذكروا كلامي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20464 ] نشر منذ 9 دقائق
الحرمه فقدت السيطرة على السيارة
ودخلت ف التريلة
الباكستاني ماله ذنب
ماشي من حاله ف باله
وبما إنها تسببت في إزهاق نفس بريئة
لازم تسأل وتستفتي
اتوقع يلزمها صيام شهرين
والله اعلم🤔