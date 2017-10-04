بالفيديو.. درس قاسي لبومة حاولت الإنقضاض على فتاة

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، لقطات صادمة لفتاة كادت أن تتعرض لهجوم مروع من بومة، وظهرت الفتاة تلتقط مقطع فيديو لنفسها داخل حديقة وأدارت ظهرها لبومة، حيث لم تتوقع أن يشن الطائر هجوما ضدها، لكنها كانت محظوظة بوجود لوح زجاجي يفصل بينهما.

وعلقت الفتاة أن البومة كانت تتجه نحوها بمخالبها، ولم تدرك وجود الزجاج، ما أدى إلى اصطدامها وسقوطها، وتعتقد أن الكثير من الطيور تتعرض للموت بعد اصطدام رأسها في النوافذ لكن هذه البومة محظوظة لاصطدام مخالبها أولا وليس رأسها.