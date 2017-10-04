السيرة الذاتية لوزير النقل الجديد نبيل العامودي

عادل الحربي(صدى):

رفع وزير النقل الجديد نبيل بن محمد العامودي، خالص شكره واعتزازه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على الثقة الكريمة.

وغرد العامودي، عقب توليه المنصب الجديد عبر حسابه في موقع “تويتر”: ” أتقدم ببالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الثقة الكريمة، سائلًا المولى أن يوفقنا لتحقيق رؤية 2030 “.

وحصل العامودي على دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2001م، وتولى العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته العملية.

المؤهلات العلمية:

دكتوراه في القانون – كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 2001م.

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة ستانفورد في عام 1995 م بتقدير عام امتياز.

الخبرات العملية:

– رئيس المؤسسة العامة للموانئ من شهر يناير 2015م.

– رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة العربية المتحدة من شهر يوليو 2015م.

– رئيس شركة أرامكو للخدمات في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، خلال الفترة من شهر أغسطس 2013 م وحتى شهر يناير 2015م.

– رئيس الشركة السعودية للتكرير بهيوستن خلال الفترة من شهر أكتوبر 2012 م وحتى شهر أغسطس 2013م، وكان مسؤولاً عن الإشراف على شركة التكرير المشتركة (موتيفا).

– مستشار عام مساعد لشركة أرامكو للخدمات في هيوستن خلال الفترة من مايو 2011 م وحتى أكتوبر 2012م.

– مدير إدارة التخطيط للمدى الطويل بشركة أرامكو السعودية، والمسؤول عن استراتيجية التخطيط العام للشركة ومبادرة برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع للشركة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2009 م وحتى مايو 2011م.

الأنشطة والمشاركات:

– عضو في نقابة المحامين بولاية نيويورك منذ عام 2002م.

– عضو سابق في مجلس إدارة مدرسة (AWTY) العالمية في هيوستن بولاية تكساس، وتعد من كبرى المدارس الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

– عضو سابق بالمجلس الاستشاري لمركز الدراسات الدولية في كلية (SMIL) لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا.

– عضو في اللجنة التنفيذية لمنتدى الطلاب العرب خريجي كلية القانون بجامعة هارفارد .

– منحه المنتدى الاقتصادي العالمي لقب (قائد عالمي شاب) في عام 2014م.