النقل: لن نسمح باستقدام سائقات أجنبيات

علي القحطاني(صدى):

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن اللوائح التنظيمية للعمل في كافة مجالات قطاع النقل ستكون متساوية بين الرجل والمرأة على حد سواء، مشددا على أن الهيئة لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات لمنح الفرص للمواطنات في هذا المجال.

وأضاف الرميح ـ خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم المرأة لقيادة السيارات، برعاية هيئة النقل العام، في مقر الشركة بالرياض ـ أن ” اللوائح التنظيمية للهيئة تنطبق على الجنسين، وبالتالي جميع الأنشطة ستكون متاحة بمجرد السماح للمرأة بقيادة السيارة “، مشيرا إلى أن هناك توجها لحصر بعض الأنشطة للمرأة فقط بما فيها نقل المعلمات والطالبات وغيرها، ولذلك من الممكن أن تخصص للمرأة هذه النشاطات.

واعترف رئيس هيئة النقل العام، بضعف نسبة السعودة في قطاع النقل، نظراً لوجود احتكار من قبل الجنسيات الأخرى، مشيرا إلى أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، شريطةً أن ترتبط عملية التوطين برفع الجودة، نافياً فرض ضرائب على تطبيقات النقل خلال المرحلة المقبلة.