النقل: لن نسمح باستقدام سائقات أجنبيات
أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن اللوائح التنظيمية للعمل في كافة مجالات قطاع النقل ستكون متساوية بين الرجل والمرأة على حد سواء، مشددا على أن الهيئة لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات لمنح الفرص للمواطنات في هذا المجال.
وأضاف الرميح ـ خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم المرأة لقيادة السيارات، برعاية هيئة النقل العام، في مقر الشركة بالرياض ـ أن ” اللوائح التنظيمية للهيئة تنطبق على الجنسين، وبالتالي جميع الأنشطة ستكون متاحة بمجرد السماح للمرأة بقيادة السيارة “، مشيرا إلى أن هناك توجها لحصر بعض الأنشطة للمرأة فقط بما فيها نقل المعلمات والطالبات وغيرها، ولذلك من الممكن أن تخصص للمرأة هذه النشاطات.
واعترف رئيس هيئة النقل العام، بضعف نسبة السعودة في قطاع النقل، نظراً لوجود احتكار من قبل الجنسيات الأخرى، مشيرا إلى أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، شريطةً أن ترتبط عملية التوطين برفع الجودة، نافياً فرض ضرائب على تطبيقات النقل خلال المرحلة المقبلة.
A.awad[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا أعتقد إن اهم مافي السماح للمرأه بالسواقه هو الجمع بين وظيفة خادمه وسائق حتى تخلو البيوت من سائقي العائله
الرجال لأن هناك فئـه من النساء لاتسمح لنفسها بقيادة السياره حتى لوعرض ولي أمرهالهابالسواقه وشجّـعها…
لن تقبل ،،، من فضائل قرار السماح للمرئه بقيادةالسياره هوالسماح بأستقدام أجنبيات للعمل لدى النساءاللاتي يرفضن السواقه لعدم رغبتهن لممارسة القياده للسياره . وفي نفس القت توفير لعدد الفيز وكذالك وظيفتين في واحده
عامله منزليه وسائقه للعائله …فلا تحرمو بعض شـرائح المجتمع من قرار يشمل الكل …والمرئه السعوديه لا تقبل أن
تعمل في مهنـة سائقه وخادمه في نفس الوقت …
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن
الحين نبي فكه من زحمة السواقين تجيبون سواقات
الواقع[ عدد التعليقات: 5252 ] نشر منذ 21 دقيقة
السائقات ارحم مليون مرة من ابو بكس
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 13 دقيقة
سمعنا واطعنا
ولاة امورنا حفظهم الله