الكلباني يطالب بتعيين فقيهات: التفقه في الدين فضل يعم الرجال والنساء
طالب الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض، بتعيين نساء فقيهات يتحدثن في الأمور الفقهية، وذلك بعد الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة،
وأكد الكلباني، أن التفقه في الدين فضل يعم الرجال والنساء، والدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلغت في الفقه درجات عظيمة، كما أن كتب السير والتاريخ مليئة بسير العالمات والفقيهات، وفقا لمقاله في صحيفة الرياض.
وأوضح أن هناك فوائد عديدة من هذا الأمر يعود على النساء السعوديات، قد لا يحققها الرجال، مشيرا إلى أن كثيراً من فقه النساء حين يتصدره الرجال تنتزع منه فطنة الإفهام ونوازع الاستجابة والتطبيق، وقد لا يحسن الرجال الخوض في تفاصيل فقه النساء إلا ما ندر منهم، مطالباً بضرورة إفساح المجال لتفقه النساء، فرب امرأة أفقه من ألف رجل حسب تعبيره.
وأضاف الكلباني أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقتصر على تعليم النساء، بل كانت أيضاً تفتي الرجال وتناقش أفكارهم وتصوب مخطئهم وتنصح غافلهم وتفقه جاهلهم.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2882 ] نشر منذ 13 ساعة
هيئة كبار العلماء هي المخوله بالموضوع
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 13 ساعة
سمعتك ي الكلباني
والله سمعتك وسمعت صوتك
هذا زمانك اشتغل الله يقويك
هههههههههههههههه
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5921 ] نشر منذ 12 ساعة
خلونا نخلص من تخبطاتكم انتم بالأول وبعدين النساء
خلونا نعرف بس مين فيكم صح ومين خطأ وبعدين النساء
حسن[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 12 ساعة
حسبي الله عليك عائشه رضي الله عنها تفتي لأنها عاشت مع الرسول فتنقل عنه وانت تطبل في الهواء حرام إنك تحفظ القران ولا تعمل به
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 11 ساعة
عموا الكلباني تقول كأنه
مكينة 8 سلندر لا يكل ولا يمل
شغال صح هههههههههههههههه
شعلة نشاط وحيوية وروح الشباب
لديه هم للدعوة
الله يقويه
سمحان[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 11 ساعة
تشدق براحتك بس سؤال ليش شالوك من امامة الحرم المكي
فوشي بن وردي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 ساعة
اتوقع انهن لازم يكونون فقيهات ( مودرن ) وعصريات لمجاراة التغيرات الحديثة في المجتمع كقيادة المرأة واحتمالية لزوم فتوى لكشف الوجه وربما الشعر والخروج (بعد)الساعة الثامنة مساء(للضرووووووووورة) والذي منَه ..!!!!!!!
مبارك نادر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 11 ساعة
عندي لك سامرية ممتازة كل من سمعها قام يتنكس من غير شعور
تهاني[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 11 ساعة
كلامه صحيح اله عز وجل لم يفرق بين الرجل والمراة في العلم وجعلها مكلفة كما الرجل مكلف تثاب على السلوك الحسن وتعاقب على السلوك السيء ولكن قبل ذلك يجب على القضاة والعلماء الاعتراف بان المراة كائن حي عاقل يتمتع بعقل وتفكير ويعرف الخطاء والصواب كما يعرف الرجل الخطاء والصواب ومكلفة كما الرجل مكلف يجب الغاء القاعدة التي تنظر الى ان المراة كائن بهيمي غير مسؤول عن اخطائه كما جاء في القاعدة المعمول بها في المحاكم ( عاقب الرجل واستر على المراة ) هذا القاعدة تنظر الى المراة بانها كائن ينتمي الى فصيلة الحيوانات وغير مسؤولة عن سلوكها كما الماعز والضان والقرود غير مسؤولة عن سلوكها وهذه القاعدة تتعارض مع جميع الاديان السماوية بما فيها الدين الاسلامي كما تتعارض مع العقل البشري فالله عز وجل كرم المراة بالعقل وجعلها كالرجل تثاب وتعاقب وتدخل الجنة وتدخل النار وهي مسؤولة عن سلوكها ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك ، الان لو رجل عمره 17 سنة وقع في جريمة الزنا مع امراة عمرها 45 سنة كما هو معمول بها في المحاكم يعاقب المراهق الذي عمره 17 سنة لانه رجل وعاقل ومسؤول عن سلوكه اما شريكته في الجريمه المراة التي عمرها 45 سنة يتم العفو عنها كونها مراة وغير مسؤولة عن سلوكها !! سبحان الله ما اخاف منه ان تنتقل هذه النظرة الى المرور مع قيادة المراة للسيارة وتطبق في الحوادث لو امراة قطعت الاشارة وصدمت رجل بالغط يتم العفو عنها لانها لا تتمتع بالعقل الكافي
الريان[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 10 ساعات
كلامك صحيح ياشيخ لله درك اذا كانت بنص عقل
بس لو اقل من نص عقل لا تصلح فقيهات
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34894 ] نشر منذ 9 ساعات
موضوع يخص هيئة كبار العلماء ,,
ام هاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 9 ساعات
الى تهاني …الله الذي خلق الخلق وهو اعلم بقدراتهم وصفاتهم جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل لماذا ؟ الله الذي قسم الميراث جعل للمرأة نصف ماللرجل لماذا ؟ الله اسقط الصلاة عن الحايض والنفساء لماذا ؟ وأسقط الجهاد والقتال لماذا ؟ وأوجب عليها المحرم والولي لماذا ؟.. والرسول قال رفقاً (بالقوارير) لماذا ؟ ؟؟؟ الم تسألي نفسك عن كل ذلك ؟ اليس الله اعلم من خلقه بمايناسب كل جنس ؟ وهو الذي قال( الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فلماذا هذه الاعتراضات ولماذا هذه التشريعات المخالفة لما شرعه الخالق العظيم ؟؟؟؟؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 9 ساعات
بعض الناس للاسف مايفقه قلت لايفقه ولا قلت لايفهم فرق بين الفقه والفهم لايفقه معنى ناقصات عقل ودين -ليس معناه القصور في الدين او القله في العقل -ولو كان كذلك لكلفت بنصف تكاليف الرجل وخاطبها القران باقل مماخاطب الرجل -بل قال قل لللمومنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات -الشرح يطول وابحثوا عن معنى الحديث والتكاليف في السير والتفاسير -هذا ايضاح لمن قال ذلك- اما موضوع ان تكون فقييهه او خلافه فالامر لمن يهمه الامر-والامر لله من قبل ومن بعد-
تهاني[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 ساعات
ام هاني فهمت من كلامك ان المراة تمتلك نصف عقل الرجل وانها لا تحاسب ان لم تصلي او تصوم وليس ضروري ان تحج وليس عليها حرج في الزنا ولم يامرها الله بغض البصر ولا تقام عليها الحدود الشرعية وهي كالحيوانات يوم القيامة تبعث لتشهد فقط ومن ثم تكون تراب والرجل يدخل الجنة او يدخل النار ياختي انتي سلبتي منها كلمة انسان !!! الله عز وجل لم يفرق بين الرجل والمراة في التكليف بل شرف المراة واعطاها حق واعاد ثقتها في نفسها التي سلبت ايام الجاهليه وكلفها كما كلف الرجل وحذرها كما حذر الرجل ، وتدخل الجنة وتدخل النار .
والاحاديث التي ذكرتي ليس لانها اقل عقل من الرجل بل لاسباب معينه
الميراث لان الرجل مكلف شرعا بالنفقه لذلك اعطي الميراث كامل
اسقط الجهاد والقتال لانها بسبب بنيتها الجسمية وليس العقلية وبسبب ان الله كلفها بوظيفة اخرى رعاية الاطفال وارضاعهم والحفاظ عليهم
ام امل[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 8 ساعات
اقول انقلع بس من زين خشتك عاد يخوف بسم الله زووووومبي 🙈😍
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5696 ] نشر منذ 8 ساعات
والله اذا جاء القرار من ولاة الامر الكل يسكت مثل قيادة المرأة للسيارة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1139 ] نشر منذ 8 ساعات
اشرايك يعينونها بدالك امام وخطيب مرة وحدة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 8 ساعات
ام أمل
خافي الله الرجال شغال صح
خليه يشتغل هذ وقته غاب عنا كثير
والحين طلع البدر وسطع
الله يقويه عساك ع القوة يا مشغلهم 🙈😍
ام هاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 ساعات
اختي تهاني يبدو انك متشنجة ومندفعة لحد انك تجاوزتي ماورد بالقرآن والسنة … ولكنك في النهاية قلت ( اسقط الجهاد والقتال لانها بسبب بنيتها الجسمية وليس العقلية وبسبب ان الله كلفها بوظيفة اخرى رعاية الاطفال وارضاعهم والحفاظ عليهم ) وهذا كلام جميل جدا وبناءا عليه نقول اذا لماذا يتطاول بعض النساء ويطالبن (بالمساواة مع الرجل في كل شي )؟ ولماذا ( تخرج من بيتها ) طالما انها مكلفة (برعاية الاطفال وارضاعهم والحفاظ عليهم ) ماهذا التناقض الصارخ غير المنطقي ياتوتو ؟؟ ثم اعلمي اختي انه لايوجد بالاسلام شي اسمه (المساواة) بين الجنسين ولكن الموجود هو ( العدل ) بين الجنسين كل حسب قدراته وامكاناته وميوله التي اودعها الله فيه
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 6 ساعات
الي ام امل الكلام او الحديث يكون باالرفق ياامي اصلحك الله وهداكي الكلمة الطيبة صدقة وننتفي اطايب الكلام و حلو الحديث اصلحنا الله جميعا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20477 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعجبني هاالشيخ
يدور للناس الجائعه ويجي يحط بوسطهم لقمه
ويتركهم يتناحرون عليها
ويفطس عليهم من الضحك
اقول اهجد انت واياه
شخص يقولك الاغاني حلال وهو فيما سبق امام للحرم وقارئ وووووو🤔
شلون تبوني اخذ منه او انقل عنه
انا شايف الخبر ومحبيت اعلق عليه
بس يوم شفتكم طايرين ب العجه
اذكروا الله وقولو
لاإله الا الله
الكلباني لاهو صاحب قرار
ولا يسمن ولايغني
بشر مثله مثلكم
وأنسب حل له
هو طنشوووووووه🤗
لا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش عنده ابو شكمنين 79 بدأ يهز يبي يطفأ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20477 ] نشر منذ 1 ساعة
يحكى ان إمرأة أتت على مجلس فقالت : من الفقيه فيكم؟ فأشاروا إلى أحدهم فقالت له : كيف تأكل؟ قال : أسمي الله وآكل بيميني وآكل مما يليني واصغر اللقمة وأجيد المضغة. فقالت : وكيف تنام؟ قال : أتوضأ وأنام على جنبي الأيمن وأقرأ وردي من الأذكار قبل النوم.
فقالت : أنت ﻻ تعرف أن تأكل وﻻ تعرف أن تنام! نظر اليها مستغرباً وقال لها : إذاً كيف الأكل والنوم يا ترى؟ فقالت له : ﻻيدخل بطنك حراماً وكل كيف شئت ، وﻻ يكون في قلبك غل على أحد ونم كيف شئت ، وما أخبرتني به هو أدب الشيئ وما أخبرتك به هو جوهر الشيئ وحقيقته.
للاسف في واقعنا الحالي .. كثيرٌ من الناس يبالغ في مظهره الخارجي (من تقصير ثوب وحفّ الشارب وإطلاق اللحى) ولكنه لا يتحقق بالجوهر وما أدراك ما الجوهر.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4687 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله المستعان .
مغرد[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 29 دقيقة
والله من افضل الشيوخ احبه فى الله اروح متعنى احيا نا اصلى وراه صوته روعه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20477 ] نشر منذ 14 دقيقة
قبل ٣سنوات أنتقدت الكلباني وموضوع بسيط ميستاهل حتى اني ارد او اعلق علية
هنا ف الصحيفة
وهاجموني مطاوعة الدلس
انت وانت وفيك الي ميخطيك
ووووووو
وكفروني
هنا ف الصحيفة
فرديت اتقاء للشر
أني من محبين الأغاني والطرب وقاعد اكتب التعليق
على انغام وصوت ابونوره
سبحان الله يوم رديت بكذا
هجدو وسكتو عني
وصرت مؤمن😂😂😂😂😂😂😂😂