بالفيديو.. لحظة سرقة لص لإحدى الصيدليات بمساعدة طفل صغير

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة واقعة سرقة شخص لإحدى الصيدليات مستخدماً طفلا صغيرا ساعده في جريمته، ولم يتضح مكان الحادثة، فيما أظهرت كاميرا المراقبة التي وثقت الواقعة أنها حدثت يوم الجمعة الماضي.

وأظهر الفيديو، الشخص يدخل إلى الصيدلية ومعه طفل صغير، ثم تحدث مع البائع وسأله عن منتج ما، وبمجرد أن ابتعد الصيدلي عن صندوق المحاسبة تسلل الصبي إليه وقام بسرقة مبلغ من المال خبأه في ملابسه، قبل أن يغادر اللصان الصيدلية.