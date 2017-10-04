بالفيديو.. لحظة سرقة لص لإحدى الصيدليات بمساعدة طفل صغير
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة واقعة سرقة شخص لإحدى الصيدليات مستخدماً طفلا صغيرا ساعده في جريمته، ولم يتضح مكان الحادثة، فيما أظهرت كاميرا المراقبة التي وثقت الواقعة أنها حدثت يوم الجمعة الماضي.
وأظهر الفيديو، الشخص يدخل إلى الصيدلية ومعه طفل صغير، ثم تحدث مع البائع وسأله عن منتج ما، وبمجرد أن ابتعد الصيدلي عن صندوق المحاسبة تسلل الصبي إليه وقام بسرقة مبلغ من المال خبأه في ملابسه، قبل أن يغادر اللصان الصيدلية.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2869 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
يارب انك توت عليهم وتهدهم وتغنيهم بحلالك عن حرامك بعد القبض عليهم ومعاقبة الرجل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2869 ] نشر منذ 2 ساعتين
* توب عليهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 51 دقيقة
اللهم اصلح لنا
ذرياتنا ولا تجعلنا من الشامتين
استغفر الله العظيم
N&7M2[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 39 دقيقة
واضح انه مشهد تمثيلي مفبرك وغبي للحصول على اعلى مشاهدة ! يعني ماشاف الكاميرا او الصيدلي غبي حتى يترك درج الفلوس مفتوح ويغفل كل هالمدة ؟!
مغرد[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 11 دقيقة
يعلم طفل السرقه لا كبر ايش يسوى المفروض الحراميه يكتب ملا حظه عليه فى بطا قة الا حوال حتى يكون معروف ما ضيه
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 6 دقائق
هذه والله أعلم في صيدلية مركز الهجرة الطبي جدة طريق مكة القديم
و بصراحة يستاهلون العاملين في الصيدلية لانهم بنفسهم حرامية الدكتور لما يصرف مضادات حيوية غالية على التأمين يقولون ماهي متوفرة و هي موجودة على الرف و يعطونك بديل لها رخيص و يبيعونها لحسابهم