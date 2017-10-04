بالفيديو.. العلياني: وزير التعليم تفرغ للمناكفات الصحفية.. والمتحدث يتجاهل الاتصالات
هاجم الإعلامي علي العلياني، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى متهما إياه بأن تفرغ لكتابة المقالات، موضحا أن ما يكتبه وزير التعليم لا يليق به بعدما تفرغ للمناكفات والمماحكات الصحفية، داعيا الوزير إلى أن يطلب من متحدثه الرسمي احترام الإعلام.
وأوضح العلياني، في برنامجه ” معالي المواطن “، أنه تواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليق على قضية تُعد الوزارة طرفاً فيها؛ لكنه تجاهل الاتصالات والمراسلات ولم يرد أو يعلق عليها، مبديا استياءه من غياب المتحدث الرسمي.
العلياني عن وزارة التعليم: المتحدث الرسمي لم يرد على اتصالاتنا.. والوزير تفرغ للمناكفات الصحفية #كليات_التربيه_ومعالي_المواطن #معالي_المواطن pic.twitter.com/WIemqqEPmC
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 3, 2017
الواقع[ عدد التعليقات: 5252 ] نشر منذ 3 ساعات
كثيرة جدا الشكوى ضد وزير التعليم هل كل هؤلاء المواطنين والمواطنات غير صادقين في شكواهم سؤال نتمنى الإجابة عليه
الكاتب[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 3 ساعات
رجعوا عزام الدخيل ونعم الوزير
مطــــــــر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2028 ] نشر منذ 3 ساعات
الشيىء بالشيىء يذكر لماذا لاتكفو السنتكم انتم وتعطو الرجل فرصة لمراجعة واصلاح الامور فهو لم يمضي على وجوده في المنصب الا فترة قصيرة والمشاكل المتراكمة ورثها عن اخرين ولم يكن هو المتسبب فيها ولا على راسكم ريشة ايها الاعلاميين
سمحان[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اضرب الليبرالي باالليبرالي
سمحان[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اضرب الليبرالي باالليبرالي
مغرد[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 2 ساعتين
ردا على الواقع السعوديين تعدادهم يقارب ال 27 مليون والى ما يبونه يمكن 20 الف
تظليمي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
بدأ الحفر وبدأ التنسيق المحكم وتوزيع الادوار
قص ولصق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
اشوف شوية رماد
الواقع[ عدد التعليقات: 5252 ] نشر منذ 14 دقيقة
وانت الصادق يا مغرد 20 الف وواحد ههههههههههههههه
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 5 دقائق
اللي يقول رجعو عزام
ترى عزام راعي فلاشات ماسوى شي في الوزارة كله هياط