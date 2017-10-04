بالفيديو.. العلياني: وزير التعليم تفرغ للمناكفات الصحفية.. والمتحدث يتجاهل الاتصالات

عادل الحربي(صدى):

هاجم الإعلامي علي العلياني، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى متهما إياه بأن تفرغ لكتابة المقالات، موضحا أن ما يكتبه وزير التعليم لا يليق به بعدما تفرغ للمناكفات والمماحكات الصحفية، داعيا الوزير إلى أن يطلب من متحدثه الرسمي احترام الإعلام.

وأوضح العلياني، في برنامجه ” معالي المواطن “، أنه تواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليق على قضية تُعد الوزارة طرفاً فيها؛ لكنه تجاهل الاتصالات والمراسلات ولم يرد أو يعلق عليها، مبديا استياءه من غياب المتحدث الرسمي.