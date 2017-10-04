الإطاحة برجل أعمال صدر بحقه 140 حكما قضائيا في الرياض

حمود العنزي(صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على رجل أعمال في العقد الخامس بعد صدور حكم قضائي بحقه وأودعته لدى مركز الشرطة المختص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتهم سبق وأن أدين بإبرام أكثر من 8400 عقد، ويواجه مطالبات من 5 آلاف شخص، كما صدر بحقه في وقت سابق 140 حكماً قضائياً تتضمن القبض عليه، مضيفا أن القبض على المواطن جاء نتيجة عدة متابعات وإجراءات بحثية بعد أن اختفى عن الأنظار عقب خروجه من التوقيف بعد حصوله على إفراج مؤقت.

فيما كشفت مصادر، أن الشخص المقصود في بيان القبض، هو المستثمر في قضية التيدرات الشهيرة، الذي أصدرت بحقه المحكمة الجزائية حكمها في أواخر شهر ذي القعدة الماضي، بعد أن رفع عليه الدعوى أكثر من 5 آلاف شخص.