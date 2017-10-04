بالفيديو.. سعيد العجل يكشف أسرار خطيرة بسوق العزيزية: بنقالي يوظف سعودي

حمود العنزي(صدى):

كشف سعيد العجل مدير صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، عن أسرار خطيرة تحدث في أسواق الخضار بالعزيزية في منطقة الرياض، مؤكدا أن السوق من أسوء الأماكن التي داهمناها ورصدنا مخالفات شديدة بها.

وأكد العجل في لقاء تلفزيوني مع برنامج “زوايا مع د. الزير”، على قناة “الرسالة”، أنه رصد شاب سعودي ينقل الخضار من مكان لأخر لحساب عامل بنجالي وعندما تحدث مع البنجالي تفاجئ بأنه مخالف لنظام العمل والإقامة، مشيرا إلى تحكم بائع فلسطيني في سوق البصل، بالإضافة إلى تحكم بعض الباعة لأسعار سوق الخضار وهم أجانب ولا يحملون رخص لمزاولة العمل في المملكة.

وأوضح العجل، أن السوق يكتظ بالسيارات المتهالكة التي تحمل لوحات قديمة ويقودها أجنبي مخالف لنظام العمل والإقامة ولا يحمل رخص قيادة، متسائلا: ” كيف تمشي تلك السيارات المتهالكة في شوارعنا؟ ومن الجهة المسؤولة عنها وتسمح لها بالسير في الشوارع؟ “.