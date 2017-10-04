بالفيديو.. سعيد العجل يكشف أسرار خطيرة بسوق العزيزية: بنقالي يوظف سعودي
كشف سعيد العجل مدير صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، عن أسرار خطيرة تحدث في أسواق الخضار بالعزيزية في منطقة الرياض، مؤكدا أن السوق من أسوء الأماكن التي داهمناها ورصدنا مخالفات شديدة بها.
وأكد العجل في لقاء تلفزيوني مع برنامج “زوايا مع د. الزير”، على قناة “الرسالة”، أنه رصد شاب سعودي ينقل الخضار من مكان لأخر لحساب عامل بنجالي وعندما تحدث مع البنجالي تفاجئ بأنه مخالف لنظام العمل والإقامة، مشيرا إلى تحكم بائع فلسطيني في سوق البصل، بالإضافة إلى تحكم بعض الباعة لأسعار سوق الخضار وهم أجانب ولا يحملون رخص لمزاولة العمل في المملكة.
وأوضح العجل، أن السوق يكتظ بالسيارات المتهالكة التي تحمل لوحات قديمة ويقودها أجنبي مخالف لنظام العمل والإقامة ولا يحمل رخص قيادة، متسائلا: ” كيف تمشي تلك السيارات المتهالكة في شوارعنا؟ ومن الجهة المسؤولة عنها وتسمح لها بالسير في الشوارع؟ “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20449 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا تابعت المقابلة كاملة
وأحب أمسي باالخير عليكم جميع
ويعطيك العافية يبومشاري
وأحيي روح الحميه فيك وغيرتك على وطنك وأبناء الوطن
تعقيبآ على هاالموضوع
أنا أعرف شباب والله العظيم
سعوديين
يشتغلون مع أجانب بنقال ومصري
وغيرهم كثير
معد عرف يشتغل ف السوق
ياخذ بضاعة على قده والبنقالي متقاط مع اخوياه شارين حموله كاملة
مايطلع عليهم سعر الكرتون بخمسه ريال
لأن سعر الجملة وعلى حسب الكمية يختلف
عن الي بيشري له٤٠ او٣٠ كرتون
فيوم تبيع ب٢٠ريال
يكسر سوقك ويبيع البنقالي ب١٥ريال
وإذا بعت ب١٥ريال
باع هو بعشرة ريال
أنت خسرااان ١٠٠%
فتضطر إنك تعمل لصالحة ويعطيك١٠٠ أو١٥٠ريال
تشتغا بها طول اليوم
أتحدى إي مواطن سعودي يروح بنقلادش ويفتح بقاله او يبيع ف الشارع
قسم باالله ياكلونه أكل
والي مو مصدقني يروح بنفسه يشوف.
موقف ماأنساه لشاب سعودي عمره حوالي١٨سنة
فيفي يعمل فحدى مصانع البلك
على خط الشرف أبها
بنية جسمه ماتتحمل شيل وحط البلك
نحيف جدا
شفته يمشي مسرع على رجوله
كان في تهامة قابلته براس عقبةضلع
وقفت له سألته وين تبي بقربك معي
قال تكفى قدمني والله عمي زعلان تأخرت ع الشغل كنت ف الديرة ازاور اهلي وتأخرت من المواصلات
قلت ابشر
وديته
يوم وصلنا انصدمت إن عمه صاحب المصنع مصري
وينفخ عليه من راااس خشمه
والولد ضعيف وساكت
مقدرت امسك نفسي وكلمت الولد
وش فيه ذا لااصفقه ع وجهه الحين
والولد خايف الله يخليك اسكت لايفصلني من عملي🤔
الله يصلحك أنت الي عمه مو بهو عمك
انت بن البلد انت الداخل وهو طالع.
والله زي مااقولكم ياشباب الكلام هذا من عدة سنين
لكن والله مانسيته هاالموقف للحين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20449 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياآخواني هذي بلدنا
وحن أولى بخيراته من غيرنا
بقولها وبكل صراااحة
إحنا سبب هاالشي
نتستر على العماله
واغلبهم مخالفين والله هويه معنده
ويستأجر محلات ومساحات
شلون مدري
ياشباب أنهضوا باالبلد
الحق لك والدولة معك يبن البلد
لكن إن كانك راضي تعيش تحت رحمة هندي ولا بنقالي او اجنبي كان من يكون
فموت أحسن لك
من متى وحن نرضى ناكل الفتات وورى البنقال
والله عيب🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20449 ] نشر منذ 2 ساعتين
روحو لسوق الخضار فوادي بن هشبل فخميس مشيط
شوفو شلون العمالة تلتف على الدينات والتريلات
ماتلحق وراااهم خير
صايرة بلدهم
صاير السعودي بوسطهم مثل اليتيم
لاحول ولا قوة
تشوف نظرة الإنكسار بعينه حتى لو حاول يخفيها تبان
هم من يشتري الحملة ويفرقها بمزاجه
الله المستعان بس
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4679 ] نشر منذ 36 دقيقة
يعطـــــــيك الـــــــــــعافية يبومشاري بارك الله فـــــــــيك .👍🏽🌹👍🏽.
الهلالي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 31 دقيقة
المصري اكيد هو رئيسه المباشر
والذي عين المصري اكيد صاحب العمل
لو كان صاحب العمل جازف وعين سعودي مكان المصري اكيد كان قفل من زمان
السعود في القطاع الخاص ما يستفاد منه نهائياً يجي يوم ويغيب يومين وثلاثة
واذا كان وقت الدوام الساعة 7 صبحاً هو يجيك الساعة 10 صباحاً
وينصرف الساعة 12 مساءً رغم ان الدوام ينتهي الساعة 5 مساءً
يعني يجي يحضر ويتوكل على الله لا يهمه انتاج ولا مصلحة العمل
المهم يستلم راتبه آخر الشهر
انا شغال في شركة مقاولات وعندنا موظفين سعودين بس ما يعتمدو عليهم ، لذلك تجد معاه موظف آخر اجنبي على نفس الوظيفة ، وهذا احد اسباب خسائر القطاع الخاص في الآونة الاخيرة
وبعدين يا قرني لما تعلق اترك عنك العاطفة وتكلم بالمنطق ، يعني هل يعقل أن تأتي بعامل بلا مؤهلات ولا خبرات وتعينه مديرأً لأنه ابن البلد ليه احد قال لك ان القطاع الخاص جمعيات خيرية
المفروض ابن البلد هو الذي يفرضه نفس هلى صاحب العمل بالاجتهاد والمثابره واحترام الدوام وتطوير قدارته حتى يحتل مكان المصري وغير المصري ،
الهلالي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 20 دقيقة
المصري اكيد هو رئيسه المباشر
والذي عين المصري اكيد صاحب العمل
لو كان صاحب العمل جازف وعين سعودي مكان المصري اكيد كان قفل من زمان
السعود في القطاع الخاص ما يستفاد منه نهائياً يجي يوم ويغيب يومين وثلاثة
واذا كان وقت الدوام الساعة 7 صبحاً هو يجيك الساعة 10 صباحاً
وينصرف الساعة 12 مساءً رغم ان الدوام ينتهي الساعة 5 مساءً
يعني يجي يحضر ويتوكل على الله لا يهمه انتاج ولا مصلحة العمل
المهم يستلم راتبه آخر الشهر
انا شغال في شركة مقاولات وعندنا موظفين سعودين بس ما يعتمدو عليهم ، لذلك تجد معاه موظف آخر اجنبي على نفس الوظيفة ، وهذا احد اسباب خسائر القطاع الخاص في الآونة الاخيرة
وبعدين يا قرني لما تعلق اترك عنك العاطفة وتكلم بالمنطق ، يعني هل يعقل أن تأتي بعامل بلا مؤهلات ولا خبرات وتعينه مديرأً لأنه ابن البلد ليه احد قال لك ان القطاع الخاص جمعيات خيرية
المفروض ابن البلد هو الذي يفرضه نفس على صاحب العمل بالاجتهاد والمثابره واحترام الدوام وتطوير قدارته حتى يحتل مكان المصري وغير المصري بقدراته فقط بعيداً على انه ابن البلد .
مغرد[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 3 دقائق
طيب الى يبعون اجانب وسيارت متها لك وبجنب شارع عام مسببين زحمه عند الفحص الدورى بالرياض شارع عام وسيارات حرام تكون بالعاصمه الرياض متها لكه يمشى فيها باليل بدون انوار واحيا نا يسحبونها والمرور يشوفها ولا يكلم لهم