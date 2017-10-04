قريبًا.. أحلام حجي في أمريكا من أجل ” فيزا “

أماني الغامدي(صدى):

تستتعد ملكة جمال الشرق الأوسط السابقة والإعلامية المغربية أحلام حجي، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تصوير برنامجها الجديد ” الفيزا ” .

” الفيزا ” يتناول شؤون الجالية العربية في دول الغرب، إلى جانب التواصل مع البعثات الديبلوماسية والتطرق إلى السياحة، كما من المقرر الانتقال بالفكرة إلى أوروبا، يليها جولة في بعض البلدان العربية وفق رؤية جديدة وعصرية عملت لها مقدمة البرنامج، بمساعدة فريق متخصص .

ومن المقرر أن تتعاون أحلام؛ مع فريق عمل أمريكي لإنجاز مشروعها الأول، وتجدر الإشارة على أن هذا البرنامج سيعرض على قناة فضائية عراقية لم يعرف أسمها بعد.