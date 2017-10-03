وليد الفراج: الرياضة السعودية تعبر نحو مناخ جديد وأتوقع تغييرات واسعة

نواف السالم(صدى):

أكد الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري أن الرياضة السعودية تعبر نحو مناخ جديد وطريقة مختلفة للعمل والإدارة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: ” أتوقع تغييرات واسعة في اماكن كثيرة، البلد تتغير في كل شيء، حتى رياضيا ” .

وأضاف في تغريدة سابقة أن اعتزال الأمير خالد بن عبدالله العمل الرياضي خسارة للأهلي وستدفع محبي النادي للعمل معا بشكل مؤسساتي وهذا في مصلحة النادي على المدى الطويل.

يذكر أن الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي الأهلي أعلن االيوم الثلاثاء، قراره بالابتعاد عن الوسط الرياضي بعد أكثر من أربعين عاماً قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص.