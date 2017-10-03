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بالفيديو والصور.. أمير الرياض يجلس بين الشباب في مأدبة الغداء

بالفيديو والصور.. أمير الرياض يجلس بين الشباب في مأدبة الغداء
عادل الحربي(صدى):

ترك الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، المكان المخصص له في مأدبة الغداء المقامة بقصر الحكم، اليوم الثلاثاء، خلال ملتقى اللجان الشبابية بالمنطقة، وفضل الجلوس بين الشباب وتناول الطعام معهم.

وأظهر مقطع فيديو وصورٌ، أمير الرياض وهو يجلس على نفس الطاولة التي جلس عليها الشباب المشاركون في الملتقى، حيث شاركهم تناول الطعام، كما تحاور معهم عما يخص الشباب، وعن الخصخصة.

يُذكر أن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، دشن صباح اليوم بقصر الحكم ملتقى اللجان الشبابية بالمنطقة، الذي شهد حضورا كثيفا من الشباب المشاركين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 5 ساعات

جوعتونا الله يهديكم

[ عدد التعليقات: 34860 ] نشر منذ 5 ساعات

باالهناء والصحه ,,

[ عدد التعليقات: 4679 ] نشر منذ 32 دقيقة

ما شاء الله تبارك الرحمن الله يوفـــــقك يابوبـــــــندر .👍🏽💐👍🏽.

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