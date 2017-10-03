بالفيديو والصور.. أمير الرياض يجلس بين الشباب في مأدبة الغداء
ترك الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، المكان المخصص له في مأدبة الغداء المقامة بقصر الحكم، اليوم الثلاثاء، خلال ملتقى اللجان الشبابية بالمنطقة، وفضل الجلوس بين الشباب وتناول الطعام معهم.
وأظهر مقطع فيديو وصورٌ، أمير الرياض وهو يجلس على نفس الطاولة التي جلس عليها الشباب المشاركون في الملتقى، حيث شاركهم تناول الطعام، كما تحاور معهم عما يخص الشباب، وعن الخصخصة.
يُذكر أن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، دشن صباح اليوم بقصر الحكم ملتقى اللجان الشبابية بالمنطقة، الذي شهد حضورا كثيفا من الشباب المشاركين.
#فيديو | أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وحوار مع الشباب خلال الغداء الذي أقامه سموه للجان الشبابيه اليوم بقصر الحكم pic.twitter.com/TlsHE99Wiz
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20449 ] نشر منذ 5 ساعات
الرجل هذا فيه تواضع عجيب سبحان الله
ومحبوب من الكل
الله يوفقك يبوبندر😘😘😘
مغرد[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 5 ساعات
جوعتونا الله يهديكم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34860 ] نشر منذ 5 ساعات
باالهناء والصحه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويلومونا في حب حكامنا
الله لا يغير علينا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4679 ] نشر منذ 32 دقيقة
ما شاء الله تبارك الرحمن الله يوفـــــقك يابوبـــــــندر .👍🏽💐👍🏽.